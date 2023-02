Partecipa con noi alla giornata mondiale dei legumi: coltiva la biodiversità con INCREASE

Oggi è la giornata mondiale dei legumi, voluta dalla FAO, per sottolinearne l’importanza e dopo due anni di successo con molti fagioli coltivati, inizia anche la terza edizione dell’esperimento di Scienza dei Cittadini, parte del progetto di ricerca europeo INCREASE. L’iniziativa ha l’obiettivo di studiare, valorizzare e promuovere la biodiversità, il consumo e la coltivazione di legumi alimentari in Europa. INCREASE vede uniti 27 partner internazionali fra i quali anche la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi della Basilicata con il gruppo di Genetica Agraria coordinato dalla prof.ssa Tania Gioia.

L’esperimento di Scienza dei Cittadini è aperto a tutti coloro che vogliono dedicare anche solo pochi minuti al giorno alla coltivazione nello spazio grande o piccolo che hanno a disposizione e, diventare “cittadini-scienziati”: per aderire al progetto bisognerà registrarsi gratuitamente fino al 28 Febbraio scaricando l’App “INCREASE CSA” sul proprio smartphone. I cittadini riceveranno quindi un pacchetto contenente i semi di differenti vecchie varietà di fagiolo. Ci saranno cinque varietà per ogni “cittadino-scienziato”, derivanti da più di 1.000 varietà di fagiolo che una volta erano coltivate dagli agricoltori nei loro campi <<Ci stiamo avviando al terzo round-spiega la Professoressa Tania Gioia -I partecipanti ricevono fagioli scelti a caso. A tutti verrà data la stessa varietà commerciale moderna. I cittadini pianteranno i semi, si prenderanno cura delle piante e forniranno, tramite l’app, dati su vari caratteri rilevati durante le varie fasi del ciclo vegetativo. >> Tra i materiali condivisi anche i 19 ecotipi di fagioli di Sarconi IGP <<Potrete trovare tra i semi che vi saranno spediti a casa anche gli ecotipi tuvagliedda rossa, tabacchini, verdolino, nasieddo e tanti altri che da sempre offrono la loro straordinaria qualità ai consumatori più attenti alla loro salute e all’ambiente. >> Oltre a rilevare dati sui fagioli, i partecipanti saranno anche incoraggiati a inserirli nella loro dieta ed a provare ricette. Queste potranno essere inviate con una valutazione e saranno pubblicate sul sito di INCREASE come “migliaia di ricette tradizionali ed innovative per cucinare i fagioli”.

Negli anni scorsi INCREASE ha registrato la partecipazione di oltre 7000 cittadini in tutta Europa e nei primi mesi del 2023, per il terzo round, già sono registrati 3500 cittadini.

Dalla concretezza della terra alla genomica, alla tecnologia digitale, per tornare alla terra e al cibo. La partecipazione dei cittadini può estendere la catena della biodiversità e conservare in modo decentralizzato le risorse genetiche dei legumi alimentari. Condividi i fagioli, unisciti a INCREASE!

Per maggiori informazioni e la registrazione: /www.pulsesincrease.eu/it/experiment

Prof.ssa Tania Gioia

Università degli Studi della Basilicata

Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali