Parte “Pre.di.spo.ne 2.0”: il progetto per salvare i giovani dalle dipendenze

Anche in Basilicata , grazie alla collaborazione tra l’ASD Agri 2000 e l’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere, nasce PRE.DI.SPO.N.E 2.0 acronimo di “PREVENIAMO LE DIPENDENZE CON LO SPORT, LA NATURA E LA CITTADINANZA ATTIVA”.

L’Istituto Omnicomprensivo di Marsicovetere è tra i venti Istituti Italiani ad aver lanciato il progetto.

L’ iniziativa è finanziata dalla FIPSAS e da SPORT e SALUTE e porterà i giovani degli istituti italiani ad apprendere nozioni tecniche di pesca e a conoscere gli ambienti fluviali, lacustri e marittimi dove la pesca si svolge.

Un percorso che durerà 6 mesi e che affiancherà il consueto cammino degli studenti.

Si tratterà di vere e proprie attività “Didattiche” che avranno l’obiettivo di avvicinare i ragazzi e le ragazze a questa attività sportiva praticata all’interno di location naturali e paesaggistiche di rara bellezza.

E’ questa, infatti, la sfida principale che caratterizza il progetto Pre.Di.Spo.N.E.: appassionare le nuove generazioni a una disciplina sana e a contatto con la natura per impedire loro di intraprendere strade pericolose o inciampare in schiavitù come le dipendenze che possono drammaticamente compromettere il loro futuro.

Alla manifestazione iniziale, hanno preso parte circa 200 ragazzi della scuola primaria, i quali hanno dato il via al progetto partecipando a tre laboratori didattici sotto la guida di Tecnici Federali.

Sono intervenuti,inoltre, il Vicepresidente Nazionale della FIPSAS dott. Nolli, il Coordinatore Regionale di Sport e Salute dott. Trombetta e alcuni tecnici federali dell’ASD Agri 2000.