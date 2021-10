Parte “Memorie del cuore della Basilicata”, per salvare i ricordi e tradurli in video

Al via il progetto “Memorie del cuore della Basilicata”, iniziativa promossa da CuoreBasilicata in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore “G. Peano”, Marsico Nuovo (dal 27 ottobre 2021) e l’Istituto di Istruzione Superiore “Petruccelli – Parisi”, Moliterno (dal 3 novembre 2021). Porteranno il loro saluto, il giorno di avvio delle attività, la Sindaco di Marsico Nuovo Gelsomina Sassano e il Sindaco di Moliterno Antonio Rubino.

L’iniziativa, che avrà come docente il regista Iacopo Patierno e la tutorship di Pasquale Dicillo, ha come focus la ricostruzione della memoria del territorio attraverso i racconti orali e le testimonianze degli anziani raccolte da giovani studenti attraverso interviste e riprese video che, una volta montante, saranno in grado di restituire al territorio la sua memoria in un intreccio di storie, episodi, aneddoti che aiutino giovani e non a conoscere il passato e confrontarlo col presente, in una realtà in cui il richiamo delle origini, della terra, delle tradizioni è fortemente sentito e si mescola con l’aspirazione all’innovazione e alla scoperta. Il periodo di riferimento individuato è quello degli anni 50-60 del secolo scorso.

L’attività, inoltre, permetterà ai giovani coinvolti, addestrati dal team di Cuore Basilicata e seguiti da docenti dell’Istituto di riferimento, di apprendere le tecniche di intervista, ripresa, montaggio attraverso l’utilizzo dei device (computer, tablet, smartphone) di cui ciascuno già dispone, evitando così l’uso di apparecchiature professionali che precluderebbero l’esperienza a molti.

I materiali finali saranno resi visibili a partire dalla primavera 2022 sia online sia attraverso la realizzazione di mostre e performance itineranti. “Memorie del cuore della Basilicata” contribuisce a diffondere una migliore conoscenza dell’area al di fuori dei suoi confini consolidando, al contempo, il senso di appartenenza di chi vive il territorio.

Un progetto intergenerazionale dove la trasmissione dei ricordi diventa un ponte di integrazione fra le diverse generazioni; un viaggio nel tempo volto a promuovere la conservazione delle memorie e la loro valorizzazione.

Sarà possibile seguire gli sviluppi dell’iniziativa sul sito di CuoreBasilicata www.cuorebasilicata.it e su canali social ufficiali del progetto.

Cuore Basilicata è un progetto realizzato da Jacopo Fo srl (Gruppo Atlantide) con il coordinamento di Jacopo Fo e Bruno Patierno, il sostegno di Eni e il patrocinio dei Comuni dell’area.