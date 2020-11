Parte il progetto “Trainer in Tour”: allenamento funzionale con attività outdoor

Paolo Lopardo con Salviulo Giuseppe e Lopardo Raffaele, tutti di Brienza, hanno creato il progetto “TRAINER IN TOUR”.

Le parole del Trainer Paolo Lopardo:

“Tale progetto nasce dalla fusione tra la mia dedizione per lo sport e il benessere, lo spirito di avventura di Raffaele Lopardo e la professionalità e competenza di Giuseppe Salviulo che ha saputo far prendere vita e concretizzare l’idea, strutturandola in un format audiovisivo multipiattaforma diviso in episodi e che ha come obiettivo quello di promuovere il benessere a 360 gradi.

Con TRAINER IN TOUR siamo stati in giro per l’Italia proponendo allenamenti a corpo libero all’aria aperta, sfruttando i vantaggi dei diversi paesaggi naturali e urbani che abbiamo visitato. Tra le varie tappe ovviamente non poteva mancare la nostra magnifica Basilicata.

Ciascun work-out sarà pensato e realizzato sfruttando i vantaggi dei diversi paesaggi naturali e urbani che andremo a visitare. Inoltre al termine di ogni allenamento la dottoressa Giulia Vincenzo ci darà consigli riguardo la nutrizione“.

