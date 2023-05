Parte da Potenza il Treno Letterario: due appuntamenti in viaggio dedicati all’amore per la lettura

Immergersi fra le pagine di un libro non è forse il più bello dei viaggi? Leggere è viaggiare! Questo il titolo della quarta edizione del Treno letterario, iniziativa organizzata dal Circolo culturale Gocce d’Autore di Potenza, con il supporto della Direzione regionale Puglia e Basilicata di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS.

Questa mattina, alle 12.17, dalla stazione di Potenza Centrale è partito il treno regionale per Napoli, con destinazione il Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa che in questi giorni ospita l’evento “Libri in viaggio”, Salone del Libro – Città di Portici 2023”.

Protagonisti del viaggio all’insegna dell’amore per la lettura sono stati lo scrittore Antonio Avenoso, autore del romanzo La lettera nella borsa, di cui i lettori e le lettrici dell’associazione culturale “Sotto il castello” di Tito, hanno letto alcune pagine, accompagnati dalla musica della chitarra acustica di Andrea Giuratrabocchetta e dalle creazioni pittoriche dell’artista Patrizia Ferrara. I partecipanti faranno rientro a Potenza, in serata, con il treno delle 21.39.

La seconda tappa del Treno letterario è prevista per sabato 13 maggio. Questa volta l’itinerario sarà tutto lucano, con partenza dalla stazione di Potenza Centrale alle 14.28 e arrivo a Bernalda alle 15.48. Tra i partecipanti, a bordo treno, ci sarà lo scrittore Martino Iannibelli, dal cui romanzoSiris, saranno tratte delle letture, sempre accompagnate dalla musica di Andrea Giuratrabocchetta e dalle creazioni della pittrice Patrizia Ferrara. I viaggiatori saranno accolti da uno speciale accompagnatore, lo scrittore bernaldese Francesco Montemurro, autore del libro Il barone de Bernaudo e l’infelice matrimonio di sua figlia Cornelia, che li accompagnerà alla scoperta del borgo medievale di Bernalda e dei suoi principali monumenti.

Tutti i partecipanti all’iniziativa potranno portare con sé il proprio libro del cuore e leggere ad alta voce alcuni passi, per condividere riflessioni sui temi trattati, sui gusti letterari, sugli autori e sui personaggi delle storie.

Il Treno letterario si inserisce fra le tante iniziative dedicate alla lettura che hanno luogo in Italia nel mese di maggio, fra tutte il Salone internazionale del libro di Torino, dal 18 al 22 maggio, di cui Trenitalia è vettore ufficiale, con agevolazioni sui biglietti d’ingresso per chi decide di raggiungere l’evento in treno. Novità di quest’anno il concorso letterario A/R, Andata e Racconto. Appunti di viaggio dedicato ad aspiranti scrittrici e gli scrittori che si sono cimentati con racconti inediti. I 25 autori finalisti del concorso saranno a Torino nel corso della manifestazione durante la quale saranno proclamati i tre vincitori che vedranno i propri racconti pubblicati.

Il Gruppo Fs conferma l’impregno a favore della cultura e del ricco patrimonio letterario del nostro Paese.