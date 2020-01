Pareggio per l’Orsa Viggiano che con un 2-2 ferma l’ostica Junior Domitia

Un gran bel pareggio, ottenuto in trasferta con una formazione rimaneggiata, per l’Orsa Viggiano che con un 2-2 ferma l’ostica Junior Domitia conquistando un punto preziosissimo per il proprio cammino. Una grandissima difesa e tanto carattere che portano i ragazzi di Rispoli a chiudere la prima frazione sul punteggio di 0-1 grazie al gol di Davì. Nella ripresa il raddoppio di Piliero e un arbitraggio non dei migliori. La reazione dei campani è veemente con Piperino che riesce prima ad accorciare le distanze e poi, addirittura, a pareggiare l’incontro. Un punto, comunque, molto importante per i neroverdi che escono imbattuti da un campo molto ostico.

Nel post partita queste le dichiarazioni del tecnico neroverde Cesare Rispoli: “I ragazzi sono stati, davvero, encomiabili mostrando una grandissima fase difensiva. Il primo tempo siamo riusciti a chiuderlo in vantaggio con una ripresa caratterizzata da più di qualche defezione arbitrale. La squadra, in versione rimaneggiata, è stata brava a soffrire anche con l’uomo in meno, vista l’espulsione, ingiusta, per doppio giallo, data a Fernando”.

LA JUNIOR DOMITIA: “Ho visto la solita squadra campana: cattiva, rognosa e molto scaltra”.

LA POSTA IN PALIO: “Onestamente, pensavo di riuscire a portare tutti e tre i punti a casa visto che eravamo sullo 0-2. Poi, abbiamo avuto un lieve calo vista anche la rosa rimaneggiata”.

LA CLASSIFICA: “La graduatoria non la guardiamo. Pensiamo gara dopo gara. Questo è un punto che ci teniamo stretto: peccato per non averla vinta visto che i gol avversari sono arrivati per via di episodi”.

GLI ASPETTI: “Oltre la gran difesa, dei miei ragazzi, mi è piaciuto molto l’aspetto caratteriale e la personalità che hanno messo in campo”.

TABELLINO

JUNIOR DOMITIA-ORSA VIGGIANO 2-2 Reti: Davì e Piliero per l’Orsa Viggiano; Doppietta di Piperino per i padroni di casa

JUNIOR DOMITIA: Marchesano, Coppola, Cerrone, Fedele, De Lucia, Rennella, Palumbo, Piperino, Giordano, Ferrante, Di Iorio, Esposito (K). All. Breglia

ORSA VIGGIANO: De Fina, Rispoli (K), Jimenez, Lo Giudice, Albano, Piliero, La Bella, Fernando, Brancale, Miri, Silva, Filippo. All. Rispoli

Ammoniti: Davì e Piliero per l’Orsa Viggiano Espulsi: Fernando per somma di gialli (O.V.)

Spettatori: Circa 150

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA