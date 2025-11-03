Parco Nazionale Appennino Lucano protagonista in Svizzera alla SIHE

Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese è stato protagonista alla SIHE – Swiss International Holiday Exhibition, la prestigiosa fiera del turismo internazionale che si è svolta a Lugano dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, portando in vetrina le eccellenze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche della Basilicata.

La presenza del Parco alla SIHE ha rappresentato un’importante occasione di promozione del territorio lucano nel contesto europeo, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico svizzero e internazionale l’unicità dei paesaggi dell’Appennino lucano, la ricchezza della biodiversità, la rete dei borghi storici e l’offerta di esperienze di turismo attivo e sostenibile.

Durante la manifestazione, presso lo stand dedicato alla Basilicata, il Parco ha illustrato le proprie proposte di turismo naturalistico, tra cui escursioni guidate, itinerari di trekking e cicloturismo, percorsi dedicati alla scoperta della fauna e della flora locale e iniziative di educazione ambientale. Particolare attenzione è stata riservata al turismo esperienziale, con presentazioni e materiali informativi sulle attività legate alle tradizioni rurali, all’artigianato e ai prodotti tipici del territorio.

La partecipazione alla SIHE si è inserita nel più ampio impegno del Parco nel valorizzare la Basilicata come destinazione green e sostenibile, promuovendo un modello di sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali, in linea con gli obiettivi nazionali e internazionali di tutela del patrimonio naturale e culturale.

“Essere presenti a Lugano – ha sottolineato il Presidente del Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Antonio Tisci – ha significato rafforzare il posizionamento del nostro territorio sui mercati internazionali del turismo responsabile, dialogando con operatori, agenzie e visitatori interessati a esperienze autentiche e di qualità. Il Parco dell’Appennino Lucano è il cuore verde della Basilicata, un luogo da vivere in ogni stagione e da scoprire con rispetto e curiosità.”

La Swiss International Holiday Exhibition si è confermata uno dei principali appuntamenti fieristici del settore turistico in Svizzera, punto d’incontro tra operatori, destinazioni e pubblico.

Con la partecipazione del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, la Basilicata ha confermato la propria vocazione turistica internazionale, capace di unire natura, cultura e sostenibilità in un’offerta di viaggio di grande fascino e valore.