“Parco della Grancia”, due nuovi appuntamenti

Dopo l’ennesima serata di successo, “La Storia Bandita“, edizione 2025, ritorna a Brindisi di Montagna (Pz), al “Parco della Grancia“, nelle prossime giornate del 15 e 16 agosto per farvi trascorrere momenti piacevoli insieme ad uno spettacolo che, oramai, si ripete da tantissimi anni, in uno scenario sempre, più, incantevole.
Dopo il successo dei giorni scorsi, il quinto e sesto appuntamento, vedrà, ancora una volta, i circa 150 figuranti, impegnati per emozionarvi e farvi conoscere una storia, unica nel suo genere, grazie all’attenta regia di Gianpiero Francese.
Nel corso delle giornate, nel cinespettacolo, sino al prossimo 13 settembre, si potranno ammirare anche attività di falconeria, tra stand e laboratori naturali.
Per eventuali prenotazioni, potete rivolgervi al seguente recapito: http://parcograncia.com
cell. 350/8208351.
Rocco Becce