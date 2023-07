“Paesi e radici”, un progetto diventa un’impresa sociale

E’ nata nei giorni scorsi “Paesi e radici srl impresa sociale Ets”, il nuovo soggetto che si prepara a sostenere, a cogestire ed organizzare il turismo delle radici in Basilicata.

Grazie ad un bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), che punta a definire le attività per il 2024, “l’anno del turismo delle radici”, un gruppo informale con il progetto “Paesi Radici” è arrivato primo nella graduatoria lucana ottenendo inoltre il più alto punteggio in Italia, avvalendosi di una compagine di ben 82 partner tra comuni ed istituzioni varie, associazioni, imprese e soggetti interessati a rendere la Basilicata una destinazione attrattiva per viaggiatori motivati dalla riscoperta dei luoghi delle proprie origini. Dalle esperienze di ItalianSide, Ferula Viaggi e Fondazione Appennino, è nato dunque il gruppo che ora ha dato vita ad una impresa che mette insieme competenze ed esperienze, incrociando anche le aspirazioni, il valore e la passione di giovani under 35.

Costruire il futuro riscoprendo radici e luoghi attraverso la ricostruzione genealogica e il ritorno nel proprio “Paese”, é la missione principale per rendere la memoria un’opportunità per il territorio poiché è un turismo che si aggiunge alla consolidata offerta territoriale strutturata, coinvolgendo e rendendo protagonisti tutti i paesi.

Tutto questo sarà possibile grazie al coordinamento del Ministero, alla collaborazione con la coordinatrice regionale Elvira De Giacomo e con Regione, APT, enti locali e soggetti pubblici e privati che sosterranno l’iniziativa.

Il nuovo soggetto impegna dunque professionisti ed esperti che, a vario titolo, porteranno le loro competenze nella nuova avventura imprenditoriale, provenienti da tutto il territorio lucano. A cominciare dal presidente Michele Lo Squadro, che ha coordinato il gruppo e amministrerà l’impresa accanto ad Annalisa Romeo (vice presidente) e Michele Cappiello, con Gianni Lacorazza, Gabriele D’Apolito, Marica Schinco, Domingo Melegaro, Concetta e Maria Sarlo, Clovis Urien Meric De Bellefon e Giuliano Eufemia.

“Viaggiatori di origini lucane che ritrovano e rinsaldano il legame con la propria terra di origine e con la propria storia possono rappresentare un tassello di futuro, – sostiene Lo Squadro – in particolare in una regione che può esprimere in questo contesto economico un potenziale importante.

Lo conferma, e lo diciamo con orgoglio, il fatto che la concretezza del nostro approccio e delle nostre idee sia risultata particolarmente apprezzata, consentendo a “Paesi e Radici” di ottenere il punteggio più alto a livello nazionale, grazie a competenze e visioni già in campo da tempo.”

In via di realizzazione i canali di comunicazione digitali, in particolare la pagina Facebook “Paesi e Radici” e il sito web www.paesieradici.it.