PAC, oltre 40 mln di euro alle imprese agricole lucane

“Ricevere le risorse nei tempi giusti significa consentire alle imprese agricole di programmare, investire e affrontare con maggiore serenità i costi di produzione. L’anticipo dei pagamenti della PAC rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il settore primario”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, commentando l’annuncio del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, relativo all’avvio anticipato dei pagamenti della Politica Agricola Comune per un valore complessivo di 1,67 miliardi di euro. Per la Basilicata sono previsti oltre 40 milioni di euro che saranno erogati nella prima finestra di pagamento gestita da AGEA entro il 30 luglio.

“Si tratta di una misura che offre liquidità alle aziende in una fase delicata dell’annata agraria, consentendo agli imprenditori di sostenere le attività produttive senza attendere i tempi ordinari. L’arrivo di queste risorse si inserisce in una fase di forte dinamismo della programmazione regionale: come Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata stiamo lavorando ai bandi del Complemento per lo Sviluppo Rurale, ma è altrettanto importante che gli agricoltori possano contare su pagamenti rapidi e certi. Programmazione e liquidità devono procedere insieme”.

L’assessore evidenzia infine il valore del lavoro istituzionale svolto a livello nazionale. “Desidero esprimere apprezzamento al Ministro Francesco Lollobrigida per l’attenzione riservata al comparto agricolo e al Direttore di AGEA, Fabio Vitale, insieme a tutta la struttura dell’Agenzia, per il lavoro svolto nel rendere possibile questa accelerazione. Continueremo a lavorare in stretta sinergia con il Governo, il Ministero e AGEA affinché ogni misura disponibile produca effetti concreti per le imprese agricole lucane, rafforzando la competitività del nostro sistema agricolo”.