Otto grandi spettacoli, un’unica stagione: il teatro torna protagonista a Satriano di Lucania

Dal 21 novembre 2025 al 28 marzo 2026 il sipario del Teatro Comunale Anzani tornerà ad aprirsi per otto appuntamenti che mescolano comicità e riflessione, memoria e attualità, grandi classici e nuove drammaturgie.

Sotto la direzione artistica di Domenico De Rosa, la stagione 2025/2026 si presenta come un viaggio attraverso linguaggi e sensibilità diverse, con una particolare attenzione al teatro al femminile e alle produzioni che interrogano il nostro presente.

Ad inaugurare il cartellone, venerdì 21 novembre, sarà Cinzia Spanò con “Esagerate!”, stand-up comedy corrosiva e brillante che affronta stereotipi di genere e rivendicazioni con la forza del sorriso.

Seguirà giovedì 4 dicembre “Le Prénom – Cena tra amici”, produzione del Teatro Stabile di Verona. Una commedia pungente e irresistibile, con un cast di grande livello – Lisa Galantini, Alberto Giusta, Davide Lorino, Elisabetta Mazzullo e Aldo Ottobrino – diretti da Antonio Zavatteri.

Il nuovo anno si aprirà domenica 11 gennaio con “A volo d’angelo” di Federica Cottini, vincitore di FringeMi Festival 2025 e di Teatri Riflessi 10. In scena Michelangelo Canzi, che nei panni di “Crazy Bosnian guy” accompagna il pubblico per le strade di Mostar, rievocando la guerra nei Balcani e i ricordi di una generazione segnata da quel terribile conflitto.

Sabato 31 gennaio sarà la volta di “A casa la sapevo” di Chronos 3/Industria Scenica, una commedia brillante e surreale che porta in scena scuola, famiglie e insegnanti, tra dialoghi esilaranti e fragilità quotidiane.

Il 22 febbraio arriverà “Nel blu”, di e con Mario Perrotta, produzione Permar / Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale. Un racconto intimo e poetico che restituisce la voce e la forza vitale di Domenico Modugno, capace con la sua musica di far volare un intero Paese.

L’8 marzo sarà il turno di “Overload” della compagnia Sotterraneo, vincitore del Premio UBU 2018 come spettacolo dell’anno. Una riflessione ironica e spietata sul nostro tempo “sovraccarico”, sull’attenzione frammentata e sull’impossibilità di concentrarsi.

Sabato 21 marzo il palco ospiterà “Rispost@ua”, della drammaturga ucraina Neda Neždana, autrice pluripremiata e voce centrale della scena contemporanea del suo paese. A interpretarlo sarà Anna Bodnarchuk, giovane attrice trasferitasi in Italia dopo lo scoppio della guerra, che darà corpo e voce a una storia che intreccia memoria personale e tragedia collettiva, restituendo al pubblico la forza e la dignità del popolo ucraino.

A chiudere la stagione, sabato 28 marzo, sarà “Capitolo Due” di Neil Simon, un classico intramontabile della commedia americana, messo in scena dal Teatro Metastasio di Prato con la regia di Massimiliano Civica, terna finalista al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2025 come miglior spettacolo dell’anno.

«Abbiamo voluto costruire – spiega il direttore artistico Domenico De Rosa – un cartellone che tenesse insieme leggerezza e profondità, grandi interpreti e nuove generazioni, con l’idea che il teatro sia prima di tutto un’occasione di incontro e di confronto. In questo percorso abbiamo voluto dare grande spazio al teatro al femminile con la “Rassegna dell’eccellenza del teatro al femminile”, che porterà a Satriano artiste e autrici di rilievo come Cinzia Spanò, Federica Cottini e Neda Neždana. Un percorso che, con stili e linguaggi diversi, darà voce a storie e prospettive capaci di illuminare il presente».

La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell’Associazione Piccoli Teatri, grazie ai fondi del Programma Operativo Val d’Agri e al contributo della BCC Basilicata – Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani.

Teatro Anzani – Via Castello – Satriano di Lucania (PZ)

Orario spettacoli

Giorni feriali: ore 21:00 – Domenica: ore 18:00

(Apertura botteghino un’ora prima degli spettacoli)

Abbonamento

Ridotto: 60,00 € – Intero: 70,00 €

Biglietti

Ridotto: 10,00 € – Intero: 12,00 €

Info e biglietteria

Associazione Piccoli Teatri tel. +39 3279537866

(disponibile tutti i giorni dalle 16:00 alle 21:00)

—

Ufficio Stampa del Comune di Satriano di Lucania

email: ufficiostampacomunedisatriano@gmail.com – tel. 3772162610;