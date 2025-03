Osservatorio regionale sulla forestazione, l’Ass. Cicala conferma l’avvio dei cantieri a maggio

Si è riunito l’ Osservatorio Regionale per discutere della forestazione in Basilicata con le organizzazioni sindacali, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, Carmine Cicala, del Direttore Generale Vittorio Restaino e del Presidente del Consorzio di Bonifica, Avv. Giuseppe Musacchio.

Nel corso della riunione è stata confermata la partenza della forestazione e dei suoi operatori, con l’avvio dei cantieri fissato per maggio. “L’incontro di oggi – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali – rappresenta un passo importante per garantire la continuità del settore forestale e il coinvolgimento attivo dei lavoratori. La nostra priorità è assicurare stabilità e prospettive concrete a chi opera in questo comparto strategico per la Basilicata”.

Durante la riunione è emersa una significativa apertura al confronto sulle questioni legate al turnover degli operatori e all’incremento delle giornate lavorative, temi di grande rilevanza per il comparto e per il suo funzionamento.

L’Assessore ha sottolineato l’importanza del dialogo con le parti sociali per trovare soluzioni condivise: “Siamo consapevoli delle istanze dei lavoratori e delle loro famiglie. Per questo, abbiamo deciso di avviare un percorso di incontri mensili dell’Osservatorio Regionale per monitorare l’andamento della forestazione e costruire una strategia condivisa. Il nostro obiettivo è creare sinergie efficaci per dare risposte concrete e strutturali al settore”.

L’impegno della Regione prosegue con un dialogo costante con le parti sociali, affinché il settore forestale possa consolidarsi come pilastro della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile della Basilicata.