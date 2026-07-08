Osservatorio Ambientale Marsico Nuovo, Lacorazza: “hub LucAS primo passo”

“Abbiamo sollevato la questione, ci siamo confrontati in un’assemblea pubblica, promossa dal Pd locale, che ha preceduto un voto unanime nel Consiglio Comunale di Marsico Nuovo, abbiamo messo a disposizione idee e proposte nelle sedi istituzionali per rilanciare l’Osservatorio Ambientale. Nell’audizione odierna in III Ccp dell’assessore regionale Laura Mongiello, da noi richiesta, si è reso evidente che la nostra iniziativa è stata utile, oggettivamente necessaria al fine di definire un progetto”. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

“Infatti la comunicazione dell’assessore Mongiello, che ringraziamo per aver ascoltato e in parte anche recepito alcune nostre proposte, è un buon punto di partenza, nella speranza che si costituiscano, a partire dal progetto LuCas può diventare il cuore di questo percorso, i tasselli di una strategia strutturata di un polo, che speriamo possa partire e consolidarsi in Val d’Agri, ambientale e sanitario. Sarebbe anche opportuno che le linee progettuali emerse nel corso dell’audizione siano oggetto di confronto in Val d’Agri, promuovendo un’assemblea pubblica proprio a Marsico Nuovo”.

“Siamo soddisfatti – conclude l’esponente del Pd – per aver contribuito a riannodare i fili, evidentemente assottigliati e a rischio di spezzarsi, tra comunità marsicana e valligiana, tra Regione e istituzioni locali”.