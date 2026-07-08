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Politica

Osservatorio Ambientale Marsico Nuovo, Lacorazza: “hub LucAS primo passo”

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“Abbiamo sollevato la questione, ci siamo confrontati in un’assemblea pubblica, promossa dal Pd locale, che ha preceduto un voto unanime nel Consiglio Comunale di Marsico Nuovo, abbiamo messo a disposizione idee e proposte nelle sedi istituzionali per rilanciare l’Osservatorio Ambientale. Nell’audizione odierna in III Ccp dell’assessore regionale Laura Mongiello, da noi richiesta, si è reso evidente che la nostra iniziativa è stata utile, oggettivamente necessaria al fine di definire un progetto”. È quanto dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:

“Infatti la comunicazione dell’assessore Mongiello, che ringraziamo per aver ascoltato e in parte anche recepito alcune nostre proposte, è un buon punto di partenza, nella speranza che si costituiscano, a partire dal progetto LuCas può diventare il cuore di questo percorso, i tasselli di una strategia strutturata di un polo, che speriamo possa partire e consolidarsi in Val d’Agri, ambientale e sanitario. Sarebbe anche opportuno che le linee progettuali emerse nel corso dell’audizione siano oggetto di confronto in Val d’Agri, promuovendo un’assemblea pubblica proprio a Marsico Nuovo”.

“Siamo soddisfatti – conclude l’esponente del Pd – per aver contribuito a riannodare i fili, evidentemente assottigliati e a rischio di spezzarsi, tra comunità marsicana e valligiana, tra Regione e istituzioni locali”.

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