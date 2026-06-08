Osservatorio Ambientale Marsico Nuovo, Lacorazza: chiarezza su futuro

“Abbiamo richiesto questa mattina l’audizione urgente in III Commissione dell’assessore all’Ambiente Laura Mongiello per approfondire lo stato delle attività dell’Osservatorio Ambientale Val d’Agri di Marsico Nuovo e conoscere le iniziative che la Regione Basilicata intende adottare per garantirne la prosecuzione. L’Osservatorio Ambientale Val d’Agri rappresenta un presidio importante per il monitoraggio ambientale e per la trasparenza nei confronti delle comunità interessate dalle attività estrattive”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“A quindici anni dalla sua inaugurazione, è necessario fare chiarezza sul presente e soprattutto sul futuro della struttura. Sembrerebbe che giunga a scadenza il periodo di gestione posto a carico di Eni nell’ambito dell’intesa sottoscritta con la Regione Basilicata, di qui la nostra richiesta di audizione per conoscere le valutazioni e le scelte che la Giunta regionale intendere assumere per assicurare continuità alle attività dell’Osservatorio, valorizzandone il patrimonio di competenze, dati ed esperienze maturate in questi anni. L’audizione consentirà di acquisire informazioni puntuali sulle prospettive organizzative e gestionali della struttura, sulle risorse necessarie alla sua operatività e sulle strategie che la Regione intende mettere in campo per preservare e rafforzare il ruolo dell’Osservatorio quale strumento di monitoraggio, controllo e tutela ambientale”.

“Su una questione così rilevante per la Val d’Agri e per l’intera Basilicata – conclude Lacorazza – è indispensabile garantire la massima trasparenza istituzionale”.