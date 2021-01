Orsa Viggiano: parla il portiere dei nero-verdi Boschiggia

E’ stato tra i protagonisti della sfida vinta in Calabria con il Cataforio il portiere dell’Orsa Viggiano Boschiggia che commenta così: “Quella di sabato è stata una partita difficile con una squadra forte nonostante la delicata situazione di classifica. Si sono mostrati grintosi e in casa faranno bene”.

TRA I MIGLIORI: “Con il Cataforio siamo stati tutti bravi. Eravamo in pochi e ci abbiamo messo tanto sacrificio, fino alla fine, per conquistare i tre punti”.

LA SETTIMANA: “A livello di infortuni siamo in un momento difficile. Stiamo, comunque, lavorando duramente e ce la metteremo tutta per portare altri punti a casa già da sabato”.

IL POLISTENA: “E’ una squadra forte: conosco qualche loro calciatore per averci giocato insieme. E’ una formazione collaudata visto che giocano da due, tre anni insieme. La spunterà chi sbaglierà meno”.

LA CLASSIFICA: “Siamo in una buona posizione di graduatoria anche se meritavamo qualcosa in più. Ci alleniamo, anche, per affrontare al meglio i tre recuperi in cui vogliamo fare bene. Facendo punti in quelle tre circostanze potremmo scalare qualche altra posizione”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA