Orsa Viggiano: dopo la sosta forzata gli allenamenti proseguono

Per via di positività al Covid nel Messina, l’Orsa Viggiano si è ritrovata, per la seconda volta in questa stagione, a non giocare la gara del sabato. Approfittando di ciò, i neroverdi del Presidente Domenico Siviglia, hanno continuato ad allenarsi come conferma il portiere Giovanni Paolicelli: “Purtroppo, per la seconda volta, ci siamo dovuti fermare sapendolo soltanto venerdì mattina. Peccato perché non vedevamo l’ora di tornare a giocare in casa. Per tenerci in forma, comunque, ci siamo allenati anche sabato mattina in vista della super sfida di Napoli che al momento sembra in dubbio”.

LA SITUAZIONE: “Tutti i miei compagni erano disponibili, già, per la partita di Messina. Siamo un gruppo affiatato e si è creato un bell’ambiente con la società che non ci fa mancare nulla. Siamo pronti per dare il meglio di noi stessi”.

I PORTIERI: “Con il preparatore si è instaurato un bel rapporto. Davanti ho un estremo difensore forte ed esperto come Bertoli da cui sto cercando d’imparare e di seguire i suoi consigli. Con Brancale ho fatto amicizia. Ci alleniamo tutti e tre al meglio seguendo le direttive dei tecnici”.

IL NAPOLI: “Conosco qualche calciatore ed è una formazione che punta a vincere. Se si gioca non andremo li per farci una gita. Scenderemo in campo senza timore ma fiduciosi dei nostri mezzi”.

IL BILANCIO: “La vittoria di Taranto è stata molto importante. Avevamo iniziato con un pari immeritato e con un ko sfortunato. Ci mancava il successo e ce lo siamo guadagnato. Ci da’ parecchio morale e maggiore consapevolezza nei nostri mezzi”.

UFFICIO STAMPA ORSA VIGGIANO – ALESSIO PETRALLA