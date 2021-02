Ordinanza della Provincia: aprire la Sp32 della Camastra entro il 24 febbraio

Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, comunica che in data odierna, l’Ufficio Viabilità ha emesso un atto con il quale si ORDINA “all’impresa appaltatrice del lavori in oggetto, di procedere immediatamente e comunque non oltre il giorno 24 Febbraio 2021, all’apertura della SP nr. 32 della Camastra tra il Km 7+250 e il Km 10+00, con le modalità già impartite dal Coordinatore della sicurezza con la nota del 19 Dicembre 2020”.

“Contestualmente avverte l’impresa che in caso di accertata inadempienza o di parziale adempimento al presente ordine di servizio, si procederà nei confronti della stessa con i mezzi di rigore previsti dalla vigente normativa”.