Operazione contro la ‘Ndrangheta: libero il lucano Corbisieri

Si è tenuta ieri, presso il Tribunale del Riesame, l’udienza in Camera di Consiglio sulla richiesta di revoca dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa da Gip del Tribunale penale di Catanzaro, sul signor Corbisieri Antonio. All’ uomo, residente a Viggiano in Provincia di Potenza, veniva contestato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all’art. 416 bis Codice Penale.

Il Tribunale del Riesame ha accolto le motivazioni della difesa portata avanti dall’avvocato Amedeo Cicala del Foro di Potenza e il signor Corbisieri Antonio in data odierna è libero.

I fatti risalgono al 27 giugno scorso , nell’ambito di una inchiesta che ha avuto risalto nazionale data la portata del numero delle persone coinvolte e di personaggi di spicco della Regione Calabria.

L’Avv. Cicala ha commentato positivamente la notizia e ha aggiunto: “Il fatto che in pochi giorni il signor Corbisieri mio assistito è stato rimesso in completa libertà è la dimostrazione della mancanza di quegli indizi di reità che venivano contestati nell’Ordinanza del GIP e dimostrano per ora l’estraneità assoluta del signor Corbisieri in questa brutta vicenda”.