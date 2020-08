Online il progetto multimediale “Visit Armento”

Il progetto multimediale “Visit Armento” nasce da un’idea di riscoperta e promozione delle bellezze storiche, culturali, paesaggistiche e naturali dei borghi della Val D’Agri ( e non solo).

Attraverso il #GazzettaSummerTour, la nostra redazione vuole impegnarsi attivamente per riaccendere la fiamma dell’interesse rispetto alla possibilità di implementazione di un turismo sicuro e #CovidFree.

Crediamo fermamente che questa sia una sfida “Possibile”, pertanto mettiamo a disposizione delle Istituzioni Locali ogni energia di cui disponiamo al fine di raggiungere l’obiettivo.

Unire le forze per trasformare questo periodo così difficile in un’opportunità per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche di questo territorio.

Cogliamo l’occasione, infine, per ringraziare il Sindaco di Armento, Maria Felicia Bello, e l’amministrazione comunale tutta: nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la loro totale disponibilità.







Buona Visione!