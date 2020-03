OIPA Potenza c’è! Anche in questa emergenza è al fianco degli animali

In questo periodo di emergenza le strade delle nostre città sono deserte, ma i nostri amici animali, sia di quartiere che randagi, non hanno una casa o possono autoalimentarsi ed infatti ogni due giorni i nostri Angeli Blu OIPA continuano a prendersene cura. Ovviamente le nostre attività sono ridotte all’indispensabile e in coerenza con le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contenimento del contagio, con attuazione delle azioni che sono disciplinate dalle misure di prevenzione.

Siamo in prima linea con i nostri volontari OIPA, solo per fornire cibo ad animali che, senza il nostro intervento, non sopravvivrebbero.

Nonostante in questo periodo di obbligo a stare a casa, qualche essere ignobile, esce per abbandonare cuccioli o femmine gravide. Questa cosa è deprecabile e vogliamo rimarcare che in nessun modo esiste la possibilità del contagio tra i cani e le persone quindi non liberatevi dei vostri animali.

Se avete dubbi, necessita, problemi legati ai vostri amici animali, potete contattarci ai seguenti numeri (per la Regione Basilicata):

Provincia di Potenza

3927046239 (H24) anche via Whatsap





3938889802

Provincia di Matera

3338282226

Per quanto possibile vi daremo assistenza a distanza, solo in casi urgentissimi non rinviabili cercheremo di coordinare un intervento!

Noi non ci fermiamo siamo al loro fianco. Tu resta a casa e se vuoi aiutaci!

Il Coordinatore Regionale GEZV – Roberto Tedesco