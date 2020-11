Oipa denuncia una persona per maltrattamento di animale

In questi giorni l’Oipa Nazionale ha provveduto ad effettuare la denuncia tramite la delegazione provinciale di Potenza per i fatti accaduti a Fardella (PZ).

La nota stampa dell’Oipa della sezione locale di Potenza:

Tutti noi dobbiamo prendere atto di questa cruda realtà, del fatto che l’inciviltà e una mentalità gretta fanno parte ancora della nostra società. Questa persona non ha volontariamente considerato che all’interno di quel corpicino battesse un cuore. Un animale, qualunque esso sia, vive e si pretende rispetto. Sappiamo che non a tutti possano piacere o amare gli animali, ma il RISPETTO deve essere alla base di ogni società civile e se ci sono ancora persone a cui non interessa ciò, beh, ci dispiace perché il mondo si evolve anche a favore della tutela degli animali. I reati contro gli animali sono una realtà. Facciamo in modo che questo flagello non accada più, che questa persona sia per tutti un cattivo esempio da non seguire, non per non incorrere in una violazione di legge ma perché un animale va rispettato come un essere umano anche se non necessariamente si debba AMARE.