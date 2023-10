Obesity day, le iniziative in Basilicata

Di obesità ne soffre una persona su sette a livello mondiale per una stima previsionale totale di circa due miliardi di persone affette nel 2035. In Italia la patologia interessa circa 6 milioni di cittadini mentre il numero di persone in eccesso di peso si attesta intorno ai 25 milioni. Sono dati allarmanti che fanno riflettere, soprattutto in concomitanza con l’Obesity day, la giornata per sconfiggere l’obesità, che si celebra il 10 ottobre, promossa dall’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi).

Sensibilizzare la popolazione sul tema del controllo del proprio peso è l’obiettivo dell’Obesity day, a cui partecipa anche l’Azienda sanitaria di Potenza. Due le iniziative in programma che si terranno a Latronico e a Potenza.

Lunedì 9 ottobre, dalle 9. 30 alle 13, nel complesso delle Terme ‘La Calda, a Latronico, il Centro di riferimento regionale per i disturbi del comportamento alimentare e del peso “G. Gioia” di Chiaromonte allestirà due postazioni per la consulenza nutrizionale, la valutazione dello stato di nutrizione e di salute, la divulgazione del decalogo Adi e, nell’eventualità, la presa in carico terapeutica nei servizi dedicati alla cura dell’obesità nelle strutture ricadenti nel territorio dell’Azienda sanitaria locale di Potenza.

Nel capoluogo, invece, l’appuntamento è per martedì 10 ottobre nella sede Asp di via Ciccotti, dalle 9.00 alle 13.00.

Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) di Potenza partecipa alla Campagna nazionale “Come stanno i tuoi muscoli? Impara a difenderli ” che porterà i professionisti della Asp ad effettuare un’analisi della qualità della vita del paziente obeso mediante la valutazione o sensibilizzazione della sarcopenia, spesso presente specie in persone sedentarie, anziane o portatrici di comorbilità.