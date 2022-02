Obbligo vaccinale e sospensione dal lavoro, Bolognetti: “ho depositato una denuncia indirizzata alle Procure di Potenza e Lagonegro”

Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio generale dei Club Pannella e della Presidenza del Prntt

Nelle scorse ore ho indirizzato alle Procure della Repubblica di Potenza e Lagonegro una denuncia nella quale ipotizzo i reati di estorsione (art. 610 c.p.) e violenza privata (art. 629 c.p.) in relazione all’obbligo di vaccinazione, con relativa sospensione dal lavoro, introdotto dal Gran Consiglio della premiata ditta Draghi-Speranza.

Un provvedimento iniquo, insensato, ricattatorio, ingiustificabile e incostituzionale, purtroppo avallato dalla stessa presidenza della Repubblica.

La natura di questi vaccini imperfetti, non immunizzanti, non sterilizzanti e autorizzati a condizioni e in carenza di dati su sicurezza ed efficacia, rende il provvedimento inaccettabile e da respingere al mittente di un governo che su questa materia ormai veste i panni del tagliagole.

Anziché introdurre obblighi, il Ministro Speranza rinunci a linee guida criminali, che hanno determinato il decesso di migliaia e migliaia di persone, e il governo consenta una sacrosanta libertà di scelta.

Gioverà non dimenticare che questa partita dei vaccini è una partita multimiliardaria. Gioverà, altresì, ricordare a tutti ciò che è stato taciuto: il Consiglio d’Europa, nel gennaio 2021, ha affermato a chiare lettere che nessuno avrebbe dovuto essere discriminato se avesse deciso di non vaccinarsi e che gli Stati avrebbero dovuto informare anche sul non obbligo. Di tutta evidenza, non solo l’informazione non c’è stata, ma siamo passati alla minaccia e all’estorsione.

Non si tratta, lo ripeto, di una guerra di religione, di essere contro o a favore di questi non vaccini, ma di consentire la libertà di scelta senza dover subire violenze, discriminazioni e minacce.