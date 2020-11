Obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo dal 15 novembre al 31 marzo

A tutti i conducenti di veicoli a motore, che dal 15 Novembre 2020 fino al 31 Marzo 2021 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questa Provincia di Potenza, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE recepita dal Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

RETE VIARIA DI COMPETENZA:

SP 2 Campana SP 82 di Pietrapica

SP 3 Tirrena SP 83 Picerno-Baragiano

SP 3 Tirrena Variante Panoramica SP 84 del Gallitello

SP 3 Tirrena Variante Porto SP 86 della Lupara

SP 3 BIS Maratea-Castello SP 87 di Piano del Conte

SP 4 del Pollino SP 88 Arginale Occhiatello

SP 5 della Sellata SP 89 di Roccanova

SP 6 Appula 1° tronco SP 90 del Macarico

SP 6 Appula 2° tronco SP 91 di S. Andrea di Atella

SP 6 Appula 3° tronco SP 92 Bella-S. Cataldo-Avigliano

SP 6 Appula 4° tronco SP 93 di Vaccaro

SP 7 Agri-Sinni SP 93 BIS di Vaccaro

SP 7 BIS diramazione per San Martino SP 94 di Roccarossa

SP 8 del Vulture SP 96 Li Cugni

SP 9 di Leonessa SP 97 di Rotale

SP 10 Venosina 1° tronco SP 98 di Montesirico

SP 10 Venosina 2° tronco SP 99 di Cecci

SP 10 Venosina 3° tronco SP 100 della Melara

SP 10 Venosina 4° tronco SP 101 di Seluci

SP 11 Alto Agri SP 102 di Mezzana

SP 11 BIS diramazione per Viggiano SP 103 di Massa

SP 11 TER SP 104 Grumento-Spinoso

SP 12 Vietrese SP 105 di Taccone

SP 13 Campomaggiore-Pietrapertosa SP 106 Scalo Irsina-Fontana Vetere

SP 14 Bellese SP 107 Senise-Ponte Battaglia

SP 15 della Sella del Titolo SP 108 Camarda

SP 16 Marsicana 1° tronco SP 109 di Piano Regio

SP 16 Marsicana 2° tronco SP 110 Piano del Cerro

SP 16 Marsicana 3° tronco SP 111 Madama Laura

SP 16 Marsicana 4° tronco SP 112 Scalera-Marmo

SP 17 di Capodigiano SP 113 del Bosco di S. Giuliano

SP 18 Ofantina SP 114 Valle Castagna

SP 18 VAR Ofantina SP 115 di San Giuseppe

SP 19 Moliternese SP 116 Arginale Basentello

SP 20 Ionica SP 117 Ponte Sora-Alvarale

SP 21 delle Murge SP 118 Ischia del Papa

SP 22 di Genzano SP 119 di Montepote

SP 23 dell’Intagliata SP 120 S. Giorgio-Tre Titoli

SP 24 Melfese SP 121 Serra di Plinio

SP 25 Tramutola-Grumento SP 122 Acerenza-SS 169

SP 25 BIS Grumentina SP 123 Pozzillo-Taccone

SP 25 TER Arroccamento Grumentino SP 123 BIS

SP 26 Lagonegrese Inferiore SP 124 – Anello di S. Nicola di Melfi

SP 27 Lagonegrese Superiore SP 125 di Alvano

SP 28 Calabra SP 126 Trasversale di Gaudiano

SP 29 di Valsinni e Noepoli SP 127 di Ariaccia

SP 30 di Giuliano SP 128 Pilella Santo Spirito

SP 31 Irpina SP 129 Masseria Liuzi

SP 32 della Camastra SP 130 delle Galere

SP 32 BIS Camastra-Calvello SP 131 di Brefaro

SP 32 TER Camastra-Castelmezzano SP 132 Bosco della Pietra

SP 33 Peuceta SP 133 di S. Arcangelo

SP 34 Pedali-Viggianello SP 134 di Parasacco

SP 35 Oppido-Tolve SP 135 Boreana

SP 36 dell’Armizzone SP 136 Chicone-Lacciola-Carpini

SP 37 della Grancia SP 137 dell’Alli

SP 38 di Fonti SP 138 di Castelluccio

SP 39 di Sasso SP 139 Trasversale Peuceta

SP 40 di Carbone SP 140 Rifreddo-Pignola

SP 41 di Rapone SP 141 Marsicovetere-Tempa della Seta

SP 42 di Castronuovo SP 142 Bretella Sinnica-Latronico

SP 43 Anello del Vulture SP 143 Cogliandrino

SP 43 BIS di Foggiano SP 144 della Rosa

SP 44 del Noce SP 145 Isca-Pantanelle

SP 45 di Nemoli SP 146 Marsico Nuovo-Lama-Sellata

SP 45 BIS della Ferriera SP 147 Matina-Molinara

SP 46 della Peschiera SP 150 Mulini-Matinelle

SP 47 Montemilone-Venosa SP 152 Barile-Ginestra

SP 48 del Basso Melfese SP 153 Paterno-Padula

SP 49 dell’Olivento SP 154 Sant’Alfonso

SP 50 del Carmine SP 156 Saurina

SP 51 di Balvano SP 157 Serra di Vaglio

SP 52 Lavello-Minervino SP 159 S. Martino-SS 598

SP 53 del Tiera SP 160 Bosco delle Rose

SP 161 Tangenziale di Potenza

SP 54 di Cafarlocchia SP 219 Vitalba-Ofantina

SP 55 Cerentina e dell’Accio SP ex SS 7 Appia

SP 56 di Castelgrande SP ex SS 19 delle Calabrie

SP 57 della Calda SP ex SS 92 dell’Appennino Meridionale

SP 58 di Savoia SP ex SS 93 Appulo Lucana

SP 59 di Gallicchio SP ex SS 94 del Varco di Pietrastretta

SP 60 di Lagotodaro SP ex SS 94 Bretella del Varco di Pietrastretta

SP 61 di Picerno SP ex SS 94 – SS 407 del Varco di Pietrastretta

SP 62 di Baragiano SP ex SS 95 di Brienza

SP ex SS 96 Barese

SP 63 del Rubbio SP ex SS 103 di Val d’Agri

SP 64 di Casalnuovo SP ex SS 103 VAR di Val d’Agri

SP 65 di Chiaromonte SP ex SS 104 Sapri-Ionio

SP 66 Forenza-Forenza Scalo SP ex SS 167 dei Laghi di Monticchio

SP 67 di Sant’Antonio Casalini SP ex SS 168 di Venosa

SP 68 Ponte Ruoti-San Cataldo SP ex SS 169 di Genzano

SP 69 Lavello-Ofantina SP ex SS 276 dell’Alto Agri

SP 70 Inforchia-S. Ilario SP ex SS 276 DIR dell’Alto Agri

SP 71 di Filiano

SP 71 BIS di Filiano

SP ex SS 303 del Formicoso

SP 72 di Stagliuozzo SP ex SS 381 del Passo delle Crocelle

SP 73 di Paola Doce SP ex SS 401 dell’Alto Ofanto e del Vulture

SP 74 di Monteserico SP ex SS 529 dell’Ofanto

SP 75 Iscalunga-Dragonetti SP ex SS 585 Racc. Fondo Valle del Noce

SP 76 Macinali SP ex SS 585 Dir. di Lauria

SP 77 di Santa Lucia

SP 78 di Gaudiano

SP 79 Marascione-Lamacolma

SP 80 di Galaino

SP 81 delle Grotte di Cassano

La presente Ordinanza:

• Sarà resa nota attraverso specifici organi di stampa e televisivi;

• Sarà pubblicata sul sito internet della Provincia;

Sono incaricati dell’esecuzione della Presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all’art. 12 del N.C.S. di cui al D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

Le violazioni alla presente Ordinanza comporteranno l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 6 comma 4 e comma 14 del N.C.S. di cui al D.Lgs

30.04.1992 n. 285.

La presente ordinanza resterà affissa all’Albo Pretorio on line di questo Ente sino al 31 marzo 2021