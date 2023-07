Nuovo codice degli appalti, Merra: prima giornata formativa per enti e professionisti

L’Assessore alle Infrastrutture e mobilità, Donatella Merra, è intervenuta all’evento organizzato dall’Ufficio Edilizia della Regione Basilicata, in collaborazione con il Mit, Itaca, IFEL e SNA, nell’ambito del “Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento dei R.U.P.”. “Si è trattato – spiega Merra – della prima giornata formativa, a cui ne seguiranno altre nelle prossime settimane, dedicata all’approfondimento delle importanti novità e modifiche introdotte dal nuovo codice degli appalti pubblici, in vigore dal 1° luglio.

“È stata registrata una grande partecipazione di pubblico, con la Sala Inguscio gremita di rappresentanti e funzionari degli Enti locali nonché di liberi professionisti attualmente impegnati in questo intenso periodo di programmazione, progettazione e realizzazione di fondamentali interventi, in seguito ai tanti finanziamenti in corso nei vari settori dei lavori pubblici”.

L’Assessore Merra conferma “il ruolo centrale della Direzione Generale alle Infrastrutture e mobilità, in particolare dell’Ufficio Edilizia nel complesso panorama delle opere pubbliche all’indomani di provvedimenti importanti, come l’approvazione del prezzario e il bando per l’acquisto e ristrutturazione della Prima Casa rivolto alle giovani coppie”. L’Assessore ha inoltre ringraziato “quanti hanno garantito e reso possibile l’organizzazione dell’avvenimento, evidenziando l’importanza di fornire le necessarie risposte a tutte le parti coinvolte, facendo ricorso alle competenze e capacità degli esperti che si sono messi a disposizione con i loro saperi e qualifiche. Sono stati toccati alcuni temi rilevanti e tanti altri argomenti dovranno essere ancora affrontati e sviluppati in occasione dei prossimi imminenti appuntamenti formativi già in agenda.

Il settore dell’edilizia e delle opere pubbliche – ha sottolineato l’assessore Merra – ha oggettivamente trainato sino a oggi l’economia regionale; il nuovo codice degli appalti rappresenta la nuova misura con la quale la forza motrice degli investimenti pubblici sta apportando al territorio la giusta linfa per crescita e sviluppo. Tanto è nei dati e nelle statistiche e tanto dobbiamo cercare di consolidare, accelerando e semplificando i processi, anche e soprattutto attraverso la formazione del nostro personale a cui va il mio più sentito ringraziamento per l’abnegazione con la quale sta cogliendo le nuove sfide del presente e dell’imminente futuro”.