Nuovo appuntamento con le Donazioni Sangue in Avis Marsicovetere il 24 maggio

Nolè Elena – Presidentessa, Amati Orazio – Segretario; Polito Lucia Domenica – Vice Presidentessa Vicaria; Lufrano Giovanni – Vice Presidente; Ghersi Michele- Tesoriere; Calabrese Antonino – Delega alla formazione; Dagrosa Erika – Delega ai giovani e alla promozione; Picone Natale – Delega ai rapporti con enti e istituzioni; Mastroberti Francesco – Delega al Servizio Civile; Loperfido Bruno – Delega alle Norme statutarie e al regolamento; Menchise Rosaria – Delega ai rapporti con le AVIS Provinciali e Comunali.

Questa la composizione del nuovo Consiglio Direttivo di AVIS Regionale Basilicata al quale, l’Avis di Marsicovetere, rivolge l’augurio di buon lavoro per i prossimi quattro anni, affinché possa svolgere al meglio il proprio mandato e che possa mettere sempre al centro di qualsiasi decisione, provvedimento e/o attività la figura “nobile” del donatore. Un sentito ringraziamento a Sara De Feudis, Presidentessa uscente, la prima donna presidente in Avis regionale, che, pur nelle difficoltà, ha onorato in modo pregevole il suo mandato.

Dalla 42ª assemblea regionale degli associati, che si è svolta lo scorso 04 maggio 2025, tutti gli eletti hanno assunto l’incarico consapevoli dell’importanza del ruolo e con il forte desiderio di mettersi al servizio della nostra associazione, dei donatori e del sistema trasfusionale di tutto il territorio regionale.

Una Avis Basilicata sempre più giovane, segnale inequivocabile del consolidamento nella comunità di quello che è stato seminato dalle due provinciali di Potenza e di Matera nel quadriennio appena trascorso.

Il lavoro fatto negli ultimi 4 anni da Elena, da Orazio e dai loro collaboratori evidenzia la forte spinta volta al ringiovanimento dell’associazione e dei suoi volontari.

Tema quello del ricambio generazionale che sta a cuore anche a noi di Avis Marsicovetere, pronta sempre ad accogliere nuove leve, sia con gli appelli rivolti ad accostarsi alle donazioni di Sangue e Plasma e sia attraverso manifestazioni ed attività rivolte a tutti cittadini dell’intera comunità della Val d’Agri.

In questi primi mesi del 2025, anche se abbiamo organizzato sedute di raccolta in modo discontinuo a causa di un blocco delle donazioni a livello regionale, non abbiamo comunque riportato numeri negativi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Questo vuol dire che il volontario, per sua libera scelta, sensibile all’agire per il bene del prossimo, dedica la sua opera a favore della comunità e del bene comune, ogni qualvolta che si presenta l’occasione di donare.

L’appuntamento per chi volesse recarsi a donare il Sangue presso il nostro Punto di Raccolta, al Kiris Hotel, è per Sabato 24 maggio 2025 dalle ore 7:30 alle ore 12:30.

In generale, può donare il sangue qualsiasi persona sana, in buone condizioni generali, di peso non inferiore a 50 kg, di età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 65 può donare.

Per diventare donatore puoi recarti uno dei giorni previsti per la donazione di Sangue o Plasma per attuare la procedura per la valutazione della idoneità alla donazione, che si compone delle seguenti passi:

l’accertamento univoco della identità del donatore tramite la presa visione di un documento di identità;

la compilazione di un questionario per la raccolta delle informazioni sanitarie dell’aspirante donatore;

la valutazione delle condizioni generali di salute, attraverso la lettura del questionario e colloquio con il medico;

l’acquisizione del consenso informato alla donazione1;

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali

una visita medica

La donazione di sangue intero da parte di donatori periodici di età superiore ai 65 anni, fino a 70, può essere consentita dal medico selezionatore previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio età correlati.

Un invito a tutti è quello di destinare il 5 per mille nella vostra prossima dichiarazione dei redditi ad Avis Marsicovetere, scrivendo il nostro Codice Fiscale 96026590768. Grazie di cuore per la vostra generosità.