Nuovi servizi pronti al piano terra dell’ospedale di Villa d’agri

«Rafforzare l’ospedale di Villa d’Agri significa garantire servizi sanitari più accessibili e vicini ai cittadini della Val d’Agri e dell’intero territorio regionale. Gli spazi che vediamo oggi pronti rappresentano un passo concreto in questa direzione».

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche agricole Carmine Cicala, nel corso di una visita agli spazi del piano terra del nuovo padiglione dell’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri, dove sono stati completati i lavori di adeguamento funzionale destinati ai servizi di accesso e accoglienza dell’utenza.

L’intervento, realizzato con un investimento di circa 550 mila euro, ha consentito di riorganizzare e rendere più efficienti alcuni servizi fondamentali per l’accesso dei cittadini alla sanità, tra cui il nuovo CUP per le prenotazioni, una sala prelievi rinnovata e più funzionale e una sala conferenze destinata ad attività istituzionali e formative.

L’inaugurazione ufficiale degli spazi è prevista nei prossimi giorni, con la successiva attivazione dei servizi a disposizione dell’utenza.

«Si tratta di un intervento che migliora concretamente l’organizzazione dei servizi e l’accoglienza dei cittadini – ha aggiunto Cicala – e che si inserisce in un percorso più ampio di rafforzamento dell’ospedale di Villa d’Agri, un presidio sanitario strategico per tutta la Val d’Agri e per una parte significativa della Basilicata».

Cicala ha seguito il progetto fin dalla scorsa legislatura nel suo ruolo di rappresentante politico del territorio della Val d’Agri, contribuendo al percorso istituzionale che ha portato al finanziamento del completamento del nuovo padiglione ospedaliero. La programmazione sanitaria regionale in capo all’Assessore alla Salute Cosimo Latronico, prosegue con una collaborazione istituzionale finalizzata al rafforzamento della rete ospedaliera sul territorio.

Il progetto di completamento del nuovo padiglione è sostenuto da un investimento di circa 11 milioni di euro finanziato con i Fondi di Sviluppo e Coesione e consentirà di rendere pienamente operativa la struttura con nuovi reparti e servizi sanitari.

Il nuovo padiglione ospiterà complessivamente 108 posti letto e reparti organizzati secondo standard logistici e funzionali più moderni, tra cui Medicina-Pneumologia, Chirurgia generale, Pediatria, Oculistica e Ortopedia, oltre a un nuovo gruppo operatorio.

Negli ultimi anni il presidio ospedaliero di Villa d’Agri ha già registrato risultati significativi nel potenziamento delle attività e dei servizi sanitari. Tra questi, il riconoscimento della certificazione SICOB per la chirurgia bariatrica e una crescita complessiva dell’attività sanitaria che ha raggiunto circa il 50 per cento in più rispetto agli anni precedenti, segnali concreti di un percorso di rilancio della struttura.