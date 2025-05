Nuove tecnologie ludiche: innovazione e digitalizzazione del gioco

La prospettiva ludica è cambiata radicalmente negli ultimi 30 anni, soprattutto per quanto riguarda la digitalizzazione, che ha ottimizzato la qualità grafica, rendendola sempre più alta, fino alla completa integrazione con un design realistico al 100%. Sono diverse le prospettive con cui le tecnologie ludiche esprimono la loro innovazione.

La nuova dimensione dei casinò digitali

Tra le tecnologie che hanno aperto la strada alla digitalizzazione ludica e anche alla diretta streaming in tempo reale, ci sono tutti i giochi di casinò digitali come poker, slot online, blackjack e roulette.

Attualmente, è possibile giocare dal vivo in un casinò virtuale, provando tutte le sensazioni delle sale da gioco tradizionali, con un vero croupier o dealer a servire le carte. La nuova dimensione dei casinò online ha cambiato anche l’offerta tematica, mettendo a disposizione degli utenti una vasta gamma di categorie ludiche, suddivise per argomento.

Gamification della didattica: imparare giocando

Questa nuova prospettiva sfrutta le piattaforme come Google Meet per le lezioni online, dunque la didattica scolastica, universitaria e di formazione o aggiornamento, ne trae un enorme beneficio, ma sono i simulatori ad avere un ruolo importante nella gamification della didattica.

Siti come Duolingo o Preply sono perfetti per imparare le lingue straniere, ma ci sono anche veri e propri giochi con punti e livelli che consentono di migliorare la propria preparazione.

Tra i nuovi trend sempre più utilizzati, ci sono i simulatori, che consentono di vivere epoche storiche passate, dibattiti ed esperimenti scientifici, ma anche la letteratura e altre materie, con l’utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata.

Servizi streaming di cinema e videogiochi: in connessione con il mondo

Lo streaming in diretta è uno dei servizi ch e ha cambiato maggiormente l’universo ludico negli ultimi 25 anni, grazie anche ai servizi di cloud, ogni utente può guardare tutti i film e serie tv che preferisce, con le piattaforme più utilizzate come Amazon, Netflix, Disney Plus, ma anche sui siti Rai Play e Mediaset Premium, tanto per fare alcuni esempi.

Nella categoria dei gameplay e dei multiplayer lo streaming è diventato un servizio tra i più utilizzati, perché i player hanno accesso a una ludoteca virtuale infinita e possono giocare contro chiunque, abbattendo le barriere dello spazio. Questa tecnologia, grazie al 5G sta raggiungendo livelli di potenza grafica eccelsa: al limite della perfezione.

Realtà virtuale e realtà aumentata: il Metaverso attraverso un visore

Il Metaverso è sicuramente l’evoluzione più complessa di cui si avvalgono la realtà virtuale e la realtà aumentata, che hanno trovato qui il terreno digitale più fertile.

Con un visore tra qualche anno sarà possibile fare di tutto, dalla spesa ai tour immobiliari, ma anche assistere a eventi e concerti in diretta, senza perdersi le manifestazioni più importanti al mondo. In sostanza, il Metaverso funzionerà con tutti i servizi che il Web oggi ci offre, ma avremo la possibilità di combinare reale e virtuale in un mix autentico e sempre più vicino alla realtà fisica.

Giochi ibridi nel mix tra virtuale e reale

A questo punto, si apre il discorso sui giochi ibridi che presentano un mix di reale e virtuale, Pokemon Go ha fatto scuola in questa direzione, diventando il gioco più venduto di questa categoria.

L’esempio classico è quello di avere una scenografia reale ripresa dalla camera dello smartphone, ma interagire con le grafiche dei gameplay, che aprono agli universi ludici sconfinati. Nel caso di Pokemon Go, bisognava camminare per luoghi reali e trovare i personaggi nascosti: una vera rivoluzione che ha letteralmente digitalizzato anche la realtà.

Tra i titoli più conosciuti di questa tipologia di gameplay ci sono Mario Kart Live, Eyepet e Lego Fusion, per una categoria in costante espansione.