Nuova moria di pesci nell’invaso del Pertusillo [FOTO]

Nuova moria di pesci nell’invaso del Pertusillo, a testimoniarlo sono le foto inviate in redazione da un nostro lettore. Teatro di questa ennesima mattanza è un tratto a ridosso di c.da Treversiti nel comune di Grumento Nova. Decine sono le carcasse sparse sulle sponde, anche come si evince dalle foto che girano da qualche ora pure sui social, tanto da lanciare l’allarme sperando che si intervenga al più presto per svelare questo mistero e individuare le cause. Di qui l’appello anche a prelevare con urgenza le carcasse dei pesci per poter effettuare esami tossicologici.

Quali giustificazioni per questa nuova moria di pesci nell’invaso del Pertusillo? In passato si diede la colpa all’alga cornuta, altri parlarono di pesci che si diedero ad un suicidio di massa ed altri che la moria sia stata legata alle attività petrolifere in quanto l’invaso presenta un versante estremamente vicino all’area di estrazione.

Giustificazioni a parte, vedere tante carcasse di pesci galleggiare desta comunque preoccupazione per l’inquinamento legato anche alla loro putrefazione. Inquinamento per un invaso la cui acqua è utilizzata per usi potabili a servizio della nostra Regione, della Puglia e parte della Campania. Un fatto è certo: c’è qualcosa in questo lago che sta uccidendo i pesci.