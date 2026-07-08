Nuova fase per la diga del Pertusillo, Aliandro: “potrà diventare navigabile”

“Accolgo con grande soddisfazione l’avvio dell’iter amministrativo che consentirà di regolamentare l’utilizzo delle aree appartenenti al demanio pubblico dello Stato – ramo idrico, colmando finalmente un vuoto normativo che non era più possibile rinviare. Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro svolto dal dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, che pone le basi per una gestione più chiara, moderna e funzionale delle aree demaniali interessate”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Gianuario Aliandro.

“Grazie a questa disciplina, anche le dighe del Pertusillo e di Senise, al termine delle necessarie verifiche e dei controlli previsti dagli enti competenti, – precisa il consigliere – potranno essere rese navigabili, aprendo nuove opportunità per la valorizzazione del territorio, lo sviluppo turistico, la fruizione sostenibile delle risorse idriche e la crescita economica delle aree interessate. È un passo concreto verso una Basilicata che investe nella valorizzazione del proprio patrimonio naturale, nel rispetto della sicurezza, della tutela ambientale e della normativa vigente.”