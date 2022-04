Nuova carta dei giovani: tutte le facilitazioni per i ragazzi tra i 18-35 anni

Carta dei giovani 2022: Finalmente si pensa ai ragazzi!

I giovani sono stati tra i più colpiti durante il periodo della pandemia e pochi sono stati i provvedimenti per sostenere le nuove generazioni. Tuttavia, il governo ha reso disponibile una soluzione per stimolare la ripresa partendo proprio dai ragazzi, con la Carta Giovani Nazionale.La Carta Giovani Nazionale è una carta virtuale che garantisce ai giovani ragazzi residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni agevolazioni e sconti su diverse attività culturali, ludiche e di altro tipo. Questo strumento nasce con il Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e dello Sport nel 2020 su iniziativa della Presidenza del consiglio, Servizio Civile Universale e del Ministero per le Politiche Giovanili stesso. Il fine è quello di sostenere la crescita delle nuove generazioni e dare loro stimoli per accedere ad attività culturali e non solo.

Inoltre, questa iniziativa rientra nel più ampio progetto europeo “European Youth Card Association”: ciò significa che i benefici di questa carta virtuale sono validi anche in altri 35 paesi associati in UE.

Come ottenere la Carta Giovani Nazionale: guida dettagliata

Bisogna prima di tutto specificare che è possibile scaricare questa carta attraverso Io, l’applicazione dei servizi digitali. Da qui sarà poi possibile utilizzarla per accedere a tutte le agevolazioni e sconti. Se non sei ancora in possesso dell’app e vuoi accedere alla Carta Giovani Nazionale, il primo passo sarà quello di Io da App Store o Google Store. Per accedere ai servizi digitali è necessario avere un’identità digitale, e quindi possedere l’identificativo SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CIE (Electronic Identity Card).

Dopo aver inserito i dati richiesti durante la procedura di attivazione, sarà facile scaricare la Carta Giovani Nazionale.

Tutto quello che devi fare è andare sulla sezione “servizi“: qui troverai tutti i servizi nazionali e locali a cui puoi avere accesso come Bonus Vacanze, Cashback e tanti altri servizi digitali. L’ultima voce scorrendo in basso è proprio quella della Carta Giovani Nazionale.

Dopo aver cliccato sulla voce, ti apparirà una schermata con tutti i dettagli in merito ai servizi e vantaggi offerti dalla Carta. Cliccando sul punto interrogativo in alto a destra, potrai chiarire ogni altro tuo dubbio. Per scaricarla, dovrai semplicemente selezionare “Richiedi la Carta”.

La tua Carta Giovani Nazionale apparirà successivamente nella sezione “portafoglio” e da qui potrai accedere alla stessa tutte le volte che vorrai. Come detto precedentemente, questa iniziativa da parte del Governo nasce in collaborazione con il circuito EYCA (European Youth Card Association).

Alla tua carta verrà subito associato un Numero EYCA tramite cui potrai ottenere le agevolazioni per tutte le attività dei paesi europei che aderiscono al circuito.

Diverse sono le attività che aderiscono a questa iniziativa e premendo su “Scopri le agevolazioni” ne avrai una panoramica. In particolare, queste sono divise per categorie:

Casa

Cultura e Tempo Libero

Istruzione e Formazione

Lavoro e Tirocini

Mobilità Sostenibile

Salute e Benessere

Servizi Bancari e Finanziari

Sport

Telefonia e Internet

Viaggi e Trasporti

Tra gli aderenti a tale iniziativa troviamo anche Enel, Business School, British Council, Fastweb e tantissimi altri operatori.

Come si applica lo sconto?

Bisogna innanzitutto verificare che l’attività abbia aderito all’iniziativa Carta Giovani Nazionale. Successivamente, se l’acquisto avviene in uno store fisico, allora sarà necessario semplicemente mostrare la Carta tramite l’app Io prima del pagamento, in modo da validare lo sconto; se avviene online, bisogna copiare e incollare il codice della tua carta nell’apposito spazio “sconto” dell’attività. Questo verrà autenticato prima dell’acquisto e l’applicazione dello sconto è immediato.

Per quanto tempo è valida la Carta Giovani Nazionale?

La Carta Giovani Nazionale è valida fino al al giorno del tuo 36esimo anno di età. La scadenza è tuttavia visibile nella schermata della Carta sull’app Io. Per quanto riguarda le agevolazioni in Europa, quindi nei paesi che aderiscono al circuito EYCA, le agevolazioni sono valide fino al giorno del tuo 31esimo anno.

Le agevolazioni sono condivisibili?

Gli sconti garantiti da questa Carta sono nominativi, ossia unicamente spendibili dal soggetto proprietario della Carta Giovani Nazionali. Per questo motivo, ti consigliamo di fare attenzione, in quanto l’uso improprio di tale carta potrebbe portare all’annullamento della Carta stessa e di tutti i suoi vantaggi.

C’è un limite di acquisti?

Non è menzionato alcun limite sull’app Io. Tuttavia, gli aderenti a tale iniziativa possono imporre le proprie condizioni durante gli acquisti. È quindi consigliabile prima di effettuare un acquisto tramite Carta Giovani Nazionali di informarsi bene in merito ai dettagli provveduti dall’operatore.

È possibile disattivare la Carta?

Puoi disattivare la Carta in qualsiasi momento, sempre accedendo all’app Io, nella sezione “servizi” e cliccando su “Carta Giovani Nazionale”. Da qui, ti basterà premere su “Disattivare la carta”. Dopo averla disattivata, non potrai più avere accesso alle agevolazioni garantite, né su suolo nazionale né su quello europeo.

Per qualsiasi altro dubbio in merito, potrai scrivere direttamente all’assistenza di Io.

fonte: https://internet-casa.com/news/guida-carta-giovani-nazionale/