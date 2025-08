“Note di S. Lorenzo – Vicoli in Arte” celebra i 10 anni dell’ Associazione Culturale Vincenzo Marinelli

Nel decennale della sua costituzione l’Associazione Culturale Vincenzo MARINELLI Ets, continua a promuovere con passione la cultura e le tradizioni locali presentando la IX Edizione di NOTE DI S.LORENZO – VICOLI IN ARTE (II ediz.)

Per 2 giorni il centro storico di San Martino d’Agri si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, dove decine di artisti: pittori, scultori, musicisti, fotografi, artigiani, scrittori, saranno ospitati ed animeranno il borgo per 2 giorni, allestendo mostre, spettacoli musicali e di animazione, laboratori, realizzando opere in Plein Air, sempre interagendo con gli abitanti locali. Seppur breve sarà una vera residenza di artisti . Un’ occasione per vivere la bellezza dei vicoli, riscoprire le radici del territorio e condividere la forza dell’arte come strumento di comunità.

L’evento culturale rientra nell’ampio progetto “ UN PAESE A REGOLA D’ARTE” avviato dall’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli sin dall’anno 2016 e che ha visto nel corso degli anni la partecipazione di numerosi artisti di livello internazionale .

Il pomeriggio del 10 agosto sarà inaugurata la mostra “100 ARTISTI CONTRO LA GUERRA”, allestita nel bellissimo Chiostro del Convento di S. Antonio,

Curata da Domenico DRAGONETTI con il contributo del critico d’arte Grazia Pastore, dello scrittore-antropologo Giuseppe MELILLO e di Gerardo LISCO scrittore economista, la mostra sarà visitabile per tutto il mese di agosto.

La sera del 10 ritorna “Note” di San Lorenzo, evento culturale arrivato alla IX^ edizione.

In largo S. Lorenzo, dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Martino d’Agri Mario A. Imperatrice e del presidente dell’Ass. Culturale V. Marinelli Giuseppe CONTE, avrà luogo la presentazione del libro fotografico di Domenico POSSIDENTE “ SACRO E PAGANO” a cui seguirà il CONVEGNO:“ANTICHI RITI, FEDE E SPIRITUALITA’ NELLE FESTE POPOLARI”

Con la moderazione di Giuseppe MELILLO e l’accompagnamento al violoncello di Rosanna VITACCA , sono previste relazioni dell’autore del libro, del Prof. Leonardo ALLEGRETTI e del Diacono Don Ettore PANIZZO.

Seguirà l’apertura della mostra fotografica “SACRO E PAGANO” allestita nei locali dell’ex Palazzo Baronale Sifola,

Al termine e’ previsto un momento di convivialità che vedrà coinvolti tutti i presenti : artisti, relatori, pubblico, organizzatori.

Immancabile, nella notte più stellata dell’anno, il concerto sotto le stelle di San Lorenzo, a cura del “ LUKANYA DUO” di Sergio SANTALUCIA e Leandro SILEO, mentre il pubblico potrà ammirare le stelle cadenti.

L’11 agosto sin dalla mattinata e fino a tarda serata gli artisti continueranno nelle loro attività lungo i vicoli del centro storico .

Alle ore 18 in Largo Umberto I e’ prevista la presentazione del libro di Domenico Luca TRANCHITELLA : “I TRANCHITELLA DI MARSICOVETERE”, accompagnato dal dibattito pubblico “Ogni famiglia ha una storia da raccontare – L’importanza della conservazione degli archivi storici”

Al termine si terrà un’asta di opere d’arte tenuta dal gallerista Enzo FERRARA, e parte del ricavato andrà per il restauro di opere del pittore Vincenzo MARINELLI conservate nella Casa della Cultura dell’Associazione Culturale .

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, in collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo Martire e con il patrocinio del Comune di San Martino d’Agri, è diventato un appuntamento fisso nell’estate sanmartinese e lucana. A far da cornice alla manifestazione sarà, come da consuetudine ,il centro storico e in particolare il Largo San Lorenzo, terrazza panoramica, un tempo sagrato della Chiesa Matrice intitolata a San Lorenzo Martire, da cui si gode una splendida vista sul borgo medievale di San Martino d’Agri e sul paesaggio che lo circonda.