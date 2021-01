Nonostante le assenze l’Orsa Viggiano si allena ed è carica a mille per la sfida con il Cataforio

Nonostante le assenze l’Orsa Viggiano si allena alla grande ed è carica a mille per la sfida in trasferta con il Cataforio. Lo conferma il calciatore neroverde Antonio De Fina: “Abbiamo tanta voglia di ricominciare con i nuovi arrivati Boschiggia e Zancanaro che si stanno inserendo bene: sono esperti avendo tanti anni di futsal alle spalle. Ci incoraggiano e ci danno consigli. Il gruppo è sempre unito a prescindere dalle defezioni che avremo nei prossimi match. Ci alleniamo con impegno e sacrificio senza mai abbatterci. Sappiamo che dovremo dare di più per sopperire agli infortunati”.

IL CATAFORIO: “Veleggiano in bassa classifica ma non dobbiamo per niente sottovalutarli altrimenti abbiamo già perso. I calabresi cercheranno di fare punti in casa per provare a salvarsi. Vengono da un recupero in cui hanno perso nettamente con il Cosenza: avranno più ritmo gara rispetto a noi che non giochiamo da un mese. Tra il periodo e le assenze sarà dura ma andremo li per conquistare il risultato pieno”.

GLI OBIETTIVI: “In questo 2021 mi auguro di continuare a stare bene vista la tanta sfortuna della passata stagione. Spero di continuare a giocare migliorando grazie ai consigli di alcuni compagni e del tecnico Rispoli. Voglio fare esperienza per il futuro. A livello di squadra pensiamo sempre gara dopo gara con la società che ci aiuta e ci aiuterà sempre. Vogliamo dare di più soprattutto nelle difficoltà”.

IL CAMPIONATO: “Abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo seminato visto che siamo stati sempre protagonisti di ottime prestazioni sbagliando solo il primo tempo con il Regalbuto e la sfida con il Bovalino. E’ una stagione strana tanto che dobbiamo recuperare ancora tre partite. Speriamo che la situazione legata al Covid possa normalizzarsi già nei prossimi mesi”.

