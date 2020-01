No al ridimensionamento degli sportelli catastali dell’Agenzia delle Entrate a Melfi e Lagonegro

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Potenza esprime preoccupazione e grande disappunto per la decisione dell’Agenzia delle Entrate, comunicata dall’ente in data odierna con lettera ufficiale del direttore provinciale Maria Margherita Anna Mattia ed indirizzata alla Presidente Giuseppina Bruzzese, di ridimensionare gli sportelli catastali presso gli Uffici territoriali di Melfi e Lagonegro, secondo quanto si legge nell’oggetto stesso della missiva. Una comunicazione in parte attesa ma non per questo meno indigesta ed altrettanto inaccettabile secondo la Presidente del Collegio dei Geometri, foriera di possibili ricadute negative sul territorio dell’area sud occidentale della Basilicata, già estremamente disagiato in termini di impoverimento e mancanza di infrastrutture pubbliche, che l’Agenzia delle Entrate giustifica con la “forte riduzione del personale in servizio” e che entrerà in vigore dal prossimo 1 febbraio. Come immediata conseguenza, lamenta Bruzzese, «non sarà più possibile consegnare le volture catastali agli sportelli, ma bisognerà altresì espletare la procedura telematica via posta certificata o, in alternativa, recarsi direttamente presso l’ufficio centrale del capoluogo, a Potenza, con una dilatazione dei tempi ed un aggravio di spese per i professionisti interessati che ricadrebbe interamente sull’utente finale, i cittadini.

I quali – aggiunge la Presidente – solitamente, nei nostri paesi, sono persone ultra-sessantacinquenni e che perciò, anche in considerazione della condizione disastrata delle arterie viarie di collegamento della regione, troverebbero alquanto disagevole la soluzione proposta e sarebbero così costretti a pagare di persona il prezzo dell’interruzione di un servizio decentrato essenziale per il territorio in questione». Dall’Agenzia delle Entrate, infatti, precisano che potranno essere fornite “solo ed esclusivamente le consultazioni personali richieste direttamente da soggetti titolari”, poiché “i restanti servizi sono già tutti fruibili attraverso il canale telematico”. Il timore principale, nelle parole della Presidente del Collegio dei Geometri, è che «ciò comporti o preluda, come purtroppo avvenuto nel recente passato per altri settori, ad uno smantellamento vero e proprio dell’Agenzia delle Entrate di Lagonegro: un cattivo segnale – spiega – che spaventa e preoccupa, perché l’esperienza insegna che, quando vengono eliminati dei servizi, poi, difficilmente, possono essere ripristinati».

Per queste ragioni, pur senza spingersi ad individuare nella misura adottata il tassello di una strategia latente e più complessiva di ridimensionamento delle sedi periferiche dell’Agenzia, Bruzzese fa un accorato appello al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, Vito Bardi, e, più in generale, alle istituzioni locali, ai politici e alla classe dirigente affinché «prendano seriamente in carico la questione e si adoperino velocemente per una soluzione tempestiva ed efficace, con l’immediato ripristino del servizio», lanciando contestualmente una forte sollecitazione ai rappresentati delle principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, perché «assumano una posizione netta su di una vicenda che rischia di generare conseguenze estremamente preoccupanti anche sul piano occupazionale».