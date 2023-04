“Next Generation: costruttori di futuro”, il 27 aprile l’incontro promosso dal Consiglio Regionale di Basilicata

“Next Generation: costruttori di futuro“. E’ questo il tema dell’iniziativa promossa dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, che si terrà giovedì 27 aprile alle ore 10, presso l’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.

Nel corso della riunione i giovani partecipanti al progetto illustreranno le proposte emerse dai tavoli di dialogo con esperti, rappresentanti istituzionali, mondo imprenditoriale ed accademico, associazioni di settore etc. Proposte confluite in un documento che verrà sottoposto alla valutazione dell’Aula.

Quattro le tematiche affrontate: Opportunità dell’Europa per i giovani; Lavoro, orientamento, occupabilità, opportunità; Educazione al volontariato e alla solidarietà/partecipazione attiva rispetto alle proprie comunità; Transizione ecologica e green economy.

Previsti gli interventi del Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, del direttore generale Domenico Tripaldi, della dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata, Claudia Datena, di Vito Verrastro, giornalista esperto di orientamento al lavoro, di Martina Montemurro, presidente regionale della Consulta studentesca della Basilicata, dei componenti Consulta studentesca Federica Di Nicola, Giulio Pedota, Donato Telesca, Simone Caruro, del presidente della Consulta studentesca della Provincia di Potenza, Armando Mastromartino, di Fabrizio Manna, rappresentante degli studenti nel Senato Accademico dell’Università degli studi della Basilicata, dei consiglieri regionali e degli assessori regionali.

Nell’occasione sarà allestita, nello spazio antistante la sala del Consiglio regionale, la mostra sulla Costituzione – Statuto realizzata in occasione dei 50 anni della Regione Basilicata e curata dalla struttura di coordinamento Informazione, Comunicazione ed Eventi.