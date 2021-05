Nasce “Qualità Lucana” – Selezionato da Cuore Basilicata. Vetrofanie per le attività meritevoli

CuoreBasilicata.it, il progetto realizzato con il sostegno di Eni e il patrocinio di Comuni dell’Alta Val d’Agri, assegnerà il riconoscimento “QUALITA’ LUCANA – Selezionato da Cuore Basilicata” alle iniziative più meritevoli per il supporto che danno alla cultura, all’economia e all’immagine del territorio.

Prossimamente una persona del team di Cuore Basilicata consegnerà una vetrofania di cui si può vedere qui una immagine a imprese, associazioni, enti che secondo il team del progetto meritano questo riconoscimento.

I riconoscimenti “QUALITA’ LUCANA – Selezionato da Cuore Basilicata” che verranno assegnati ora sono per il 2021 e anno dopo anno saranno attribuiti alle organizzazioni ritenute più meritevoli per quell’anno.

Le attività selezionate saranno presenti da giugno in una pagina/vetrina del sito www.cuorebasilicata.it che farà conoscere le iniziative che otterranno questo riconoscimento a tutti i visitatori, italiani e non.

L’assegnazione del riconoscimento è a titolo assolutamente gratuito e ai destinatari non sarà chiesto alcun onere, né ora né in futuro.