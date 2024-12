Nasce la Rete lucana delle scuole che promuovono la salute

La Regione Basilicata, attraverso una solida collaborazione tra la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona e l’Ufficio Scolastico Regionale (USRB), ha approvato la costituzione della “Rete lucana delle scuole che promuovono salute”.

Lo ha fatto sapere l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, contestualmente all’approvazione del documento da parte della Giunta Regionale.

“Questo importante passo si inserisce nel quadro del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) e rappresenta un modello di alleanza strategica tra il sistema scolastico e quello sanitario per promuovere la salute e il benessere nelle nuove generazioni. Il progetto- ha spiegato l’assessore- nasce dal Programma Predefinito 1 (PP1) del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, denominato “Scuole che promuovono salute”. Tale programma punta a implementare interventi basati su evidenze scientifiche e a creare un ambiente scolastico che faciliti l’adozione di stili di vita sani e comportamenti protettivi contro le dipendenze e altre criticità. La scuola è un ambiente privilegiato per promuovere il benessere della collettività grazie alla sua capacità di costruire reti e di coinvolgere diversi attori del territorio. Negli anni, la Regione Basilicata ha consolidato una collaborazione interistituzionale tra l’USR, il Dipartimento Salute e le Aziende Sanitarie Locali, con l’obiettivo di integrare salute e istruzione in azioni sinergiche”.

L’Accordo per la costituzione della “Rete Lucana delle scuole che promuovono la salute” ha la durata di un triennio rinnovabile e si fonda su un modello strutturato attorno a tre pilastri: Lavoro di rete: rafforzamento dell’intersettorialità attraverso la formalizzazione di accordi tra istituzioni, pratiche raccomandate: promozione di interventi basati su evidenze scientifiche e il monitoraggio degli obiettivi, ovvero la valutazione costante delle azioni intraprese.

La rete ha una sua organizzazione che prevede di strutturare tra “scuola” e “salute” un percorso congiunto e continuativo di coprogettazione. Essa è costituita dal Gruppo Tecnico Regionale, con funzioni di pianificazione, gestione e monitoraggio e dalle scuole del I e del II ciclo di istruzione, statali e paritarie, organizzate per ambito provinciale e facenti capo a due scuole polo di livello provinciale: l’Istituto Comprensivo Busciolano di Potenza e l’Istituto Comprensivo Fermi di Matera.

Le scuole aderenti si impegneranno a realizzare interventi integrati (formazione, progetti, attività, incontri) per il benessere psicofisico e affettivo degli studenti, valorizzando l’empowerment giovanile e la prevenzione.

“L’istituzione della Rete Lucana delle Scuole che Promuovono Salute rappresenta un traguardo significativo per la Basilicata, perché pone al centro i giovani e il loro benessere. – ha concluso l’assessore Latronico- La scuola non è solo un luogo di formazione, ma anche uno spazio in cui si possono costruire consapevolezza e responsabilità, valori fondamentali per un futuro sano e sostenibile. Stiamo rafforzando un modello di governance integrata che promuove l’interazione tra scuola e sanità, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), investendo in salute e prevenzione per garantire un impatto positivo sul lungo termine”.