Nasce “Basilicata Open LAB”, la community lucana dell’innovazione

È stato presentato questa mattina a Potenza, il progetto Basilicata Open LAB, iniziativa realizzata da Eni, con il supporto di Shell Italia E&P, attraverso Joule, la scuola di Eni per l’Impresa e con i partner PoliHub e Consorzio ELIS.

Basilicata Open LAB è uno dei Progetti di Sviluppo promossi dai contitolari della Concessione Val d’Agri previsti dal Nuovo Protocollo di Intenti (cosiddetti progetti “Non Oil”), ed ha l’obiettivo di creare un valore concreto sul territorio – attraverso la costruzione di un ecosistema in cui coesistono associazioni pubbliche, private e imprese lucane – e di contribuire alla creazione di un portafoglio di iniziative promosse dalla Regione sulle tematiche di transizione energetica, economia circolare e sostenibilità.

Quattro gli ambiti d’intervento del progetto che nasce nel solco delle precedenti iniziative Joule dedicate al settore agricolo:

Agricoltura sostenibile e agritech;

Diversificazione economica e sviluppo locale;

Bioeconomia circolare e agroenergie;

Idrogeno, mobilità sostenibile, rinnovabili.

Per realizzare l’iniziativa, Joule si avvale del contributo di due Partner implementatori, PoliHub e Consorzio Elis che guidano due filoni progettuali tra di loro sinergici, ovvero:

Creazione di un presidio fisico e digitale che sia un punto di riferimento per lo sviluppo dell’innovazione in Basilicata a supporto delle startup innovative ma anche delle altre aziende lucane che vogliono sviluppare il loro modello di business accogliendo l’innovazione.

L’hub fisico fungerà da punto di riferimento per tutto l’ecosistema di stakeholder come aziende, giovani, aspiranti imprenditori, professionisti e istituzioni per creare e sviluppare una vera e propria community lucana.

La piattaforma digitale Basilicataopenlab.it, on line da oggi, sarà a disposizione di tutte le aziende e le startup lucane e non, e darà l’opportunità, tra le altre cose, di candidarsi alla Call4Innovation. Per tutti gli altri utenti, la piattaforma permetterà di restare informati, tramite la sezione news, su tutti gli eventi previsti dal programma. Inoltre, la piattaforma permetterà di prenotare degli incontri con i professionisti della community, di accedere al programma di formazione sul mentoring (sia in modo sincrono che asincrono) e fruire di pillole e contenuti formativi.

Lancio di una Call4Innovation finalizzata all’individuazione e al supporto di progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili in ambito energia, agricoltura, edilizia e mobilità, che possano essere validati e sviluppati sul territorio della Regione Basilicata. In particolare, saranno realizzate: attività di co-innovazione tra aziende lucane e team di innovatori provenienti da tutta Italia; implementazione di progetti imprenditoriali innovativi presentati da aziende lucane.

Per ciascuna edizione della Call4Innovation saranno 12 le aziende locali supportate attraverso attività di formazione e mentoring; 9 i grant erogati per la realizzazione dei progetti imprenditoriali.

Per Mattia Voltaggio, Responsabile Joule, la scuola di Eni per l’Impresa “Basilicata Open LAB nasce dall’evoluzione dei precedenti progetti di sviluppo imprenditoriale realizzati fino ad oggi dalla nostra scuola di impresa in Basilicata. Questo significa che il lavoro svolto in precedenza è stato apprezzato dal territorio e si vogliono ora capitalizzare le esperienze fatte per allargare il raggio d’azione ad altri perimetri d’innovazione. Basilicata Open LAB vuole avere un impatto significativo su tutte le vocazioni produttive regionali. Per tale motivo, a seguito dell’evento di lancio, sarà avviato un road show per presentare il progetto, a partire dalla Val d’Agri, con un primo evento di confronto e condivisione insieme agli attori delle filiere locali, per un sinergico potenziamento e sviluppo dell’intero ecosistema”.

“Fare innovazione significa abbandonare schemi tradizionali per andare incontro al rischio di percorrere strade ancora non battute – afferma Enrico Deluchi – Amministratore Delegato PoliHub – Nel programma Basilicata OpenLAB, PoliHub aiuta gli imprenditori ad abbracciare l’innovazione, rivestendo il ruolo di mitigatore di rischio, sia per le startup che coinvolgiamo come portatori di soluzioni tecnologiche da introdurre nel mercato, sia per le aziende lucane che manifestano i loro bisogni. Questo approccio, costruito con Eni Joule, rappresenta esso stesso un’innovazione che abbiamo definito Venture Client territoriale. In questi anni abbiamo dimostrato come sia possibile coinvolgere il tessuto economico e imprenditoriale di una Regione, valorizzandone le competenze e risorse tradizionali per implementare processi capaci di fornire, a startup e innovatori, aree e competenze utili a validare le proprie soluzioni”.

Luciano De Propris è il Responsabile Strategia e Innovazione di ELIS: “Come ELIS non potevamo non salire a bordo di un programma come Basilicata Open LAB. Siamo il più grande Consorzio di aziende attivo dal 1992, e negli anni abbiamo creato un ecosistema che punta a valorizzare progetti di innovazione, impatto sociale e sviluppo territoriale. Il nostro impegno sarà quello di creare o rafforzare le connessioni tra le realtà lucane, i giovani e i professionisti che hanno voglia di rendere concreta e sviluppare un’idea nella loro terra di origine”.