Musica e natura si incontrano con l’Orchestra Bulgaria Classik, l’11 agosto a Moliterno

Moliterno, Tursi e Maratea, luoghi, dove storia e natura si intrecciano in modo armonioso, l’11, il 14 e il 15 agosto prossimi, si trasformeranno in palcoscenici per accogliere l’Orchestra Bulgaria Classik, in un format che reinventa l’esperienza sinfonica attraverso il dialogo tra musica e immagini. Un’occasione per ascoltare le più celebri colonne sonore della storia del cinema, accompagnate da proiezioni sincronizzate e narrazione dal vivo.

Un progetto di sintesi tra arte e territorio, quello di LEM – Lucania Music Experience 2025, che il Consiglio regionale della Basilicata sosterrà nella convinzione che la cultura possa sempre più diventare strumento di sviluppo e di promozione identitaria.

L’obiettivo è valorizzare i luoghi attraverso la musica, rendendoli parte di un’esperienza più grande e coinvolgente. Si tratta di un processo di metamorfosi che contribuisce a promuovere il patrimonio naturale e culturale, creando un momento di condivisione e di emozione collettiva. Questa è la mission dell’edizione Lucania Music Experience 2025, progetto dell’Associazione Musicale “Quinta Giusta”, da anni impegnata in iniziative tese a trasmettere la conoscenza della musica e a promuovere l’interesse per questa forma d’arte.

I tre concerti-evento, eseguiti da un’orchestra di rilievo internazionale provenienti dalla Bulgaria, Paese con cui Matera ha condiviso nel 2019 il prestigioso titolo di Capitale Europea della Cultura grazie al legame con Plovdiv, si terranno l’11 agosto a Moliterno, in Piazza Antonio De Biase, con la presenza del produttore premio Oscar 2025 Walter Nicoletti, il 14 agosto a Tursi, in Piazza Maria SS. d’Anglona, con la partecipazione del Coro Regina Anglonensis della Città di Tursi che si integrerà in due brani con l’Orchestra e il 15 agosto a Maratea, nel Parco di Villa Tarantini, con il suggestivo Concerto dell’Aurora.