Mostra fotografica Maschere Antropomorfe Lucane ad Aliano

Aliano ospita la mostra fotografica “Maschere Antropomorfe Lucane” Dal 19 al 22 agosto 2026, nell’ambito della manifestazione “La Luna e i Calanchi”, Aliano diventa protagonista di un importante appuntamento culturale dedicato alla fotografia e alle tradizioni popolari della Basilicata. Presso il civico 119 di Piazzetta Panevino sarà allestita la mostra fotografica “Maschere Antropomorfe Lucane”, un progetto espositivo nato dalla collaborazione tra Scatto Lucano e Photo Digital Puglia, con il patrocinio del Comune di Aliano e della FIAF – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dal 19 al 22 agosto, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00. Attraverso una selezione di immagini di forte impatto visivo ed emotivo, la mostra accompagnerà i visitatori alla scoperta di uno dei patrimoni antropologici più suggestivi e identitari della Basilicata. Le Maschere Antropomorfe Lucane rappresentano infatti l’espressione di antichi rituali e tradizioni che affondano le proprie radici nella cultura contadina, nei cicli della natura e nel profondo legame tra l’uomo e il territorio. Ogni fotografia racconta una storia fatta di simboli, gesti, volti e memoria collettiva, offrendo uno sguardo contemporaneo su tradizioni che continuano a vivere e a rinnovarsi nei carnevali storici della regione. A rendere ancora più coinvolgente il percorso espositivo sarà la presenza di appositi QR Code che consentiranno ai visitatori di accedere, tramite smartphone, a una selezione di video dedicati ai carnevali tradizionali lucani, per un’esperienza immersiva capace di unire fotografia, documentazione audiovisiva e patrimonio culturale. Esporranno le loro opere: Claudio Bernardi, Domenico Belfiore, Rino Biccario, Mario Bruno Liccese, Maddalena Cometa, Diana Cimino, Angela Demma, Isa De Santis, Anna Lisii, Porzia Loiacono, Rino Maggipinto, Rosa Corniola, Emmanuele Nitti, Matteo Pappadopoli, Rossella Persia, Sonia Pistoia, Nicola Tafuno, Gino Rutigliani, Angelo Tedeschi e Stefano Giuseppe Paradiso, autori protagonisti di un progetto fotografico corale dedicato alla valorizzazione e alla diffusione delle tradizioni popolari lucane. L’appuntamento di Aliano rappresenta la prima tappa in Basilicata di un percorso espositivo destinato a proseguire in altri comuni della regione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle Maschere Antropomorfe Lucane e contribuire alla tutela di un patrimonio culturale di straordinario valore storico, antropologico e identitario. “La fotografia può diventare uno strumento prezioso di conservazione e divulgazione della memoria collettiva. Con questa mostra vogliamo raccontare e valorizzare un patrimonio unico della Basilicata, favorendo la conoscenza delle sue tradizioni presso un pubblico sempre più ampio” dichiara Domenico Belfiore, Presidente dell’Associazione Photo Digital Puglia. Foto di copertina: Mario Bruno Liccese. Domenico Belfiore Presidente Associazione Photo Digital Puglia.