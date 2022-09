Morto mons. Francesco Nolè, arcivescovo metropolita di Cosenza – Bisignano. Era originario di Potenza ed era stato vescovo di Lagonegro

È morto a Roma, nel Policlinico Gemelli dove era ricoverato dal 30 agosto scorso, l’Arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, monsignor Francesco Nolè. Il presule, che aveva 74 anni, era originario di Potenza ed era stato anche alla guida della diocesi di Tursi – Lagonegro. Dal 2015 ricopriva la carica di arcivescovo di Cosenza.

A dare notizia della morte di Nolé è stata, con un post sulla sua pagina Facebook, la parrocchia di Sant’Aniello di Cosenza.

“Dopo un periodo di breve ma intensa sofferenza – é scritto nel post – vissuta con fede retta, speranza certa e perfetta carità, offerta interamente alla nostra Diocesi e a tutte le comunità che ha servito, è venuto a mancare il nostro caro Arcivescovo, mons. Francesco Nolè”.

Nei giorni scorsi lo stesso presule, in una lettera ai presbiteri, aveva reso note le sue difficoltà di salute riferendo della necessità di dovere osservare, per tale motivo, un periodo di riposo. Tanti i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello del governatore della Basilicata Vito Bardi: «Esprimo il mio personale cordoglio e quello del governo regionale per la scomparsa di mons. Nolè, sacerdote potentino che ha incarnato i valori cristiani con umiltà e devozione. E’ stato un testimone autentico del Vangelo, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano, già alla guida della diocesi di Tursi-Lagonegro dove lo ricordano tutti soprattutto per il suo impegno in favore dei più umili e dei giovani. Monsignor Nolè lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità lucana».