“Morti bianche – una crepa nella nostra democrazia”, a Spinoso il 28 settembre

Le chiamano “morti bianche”, ma non lo sono mai; sono tragedie inaccettabili per un Paese che si definisce civile e democratico, che non può permettersi di avere tutte queste morti sul lavoro.

Se ne discuterà a Spinoso, domenica 28 settembre nel salone del Consiglio Comunale Palazzo Ranone – ore 17:00

Parteciperanno:

Lino De Luise Sindaco di Spinoso

Marco Zipparri Sindaco di Marsicovetere

Dott. Stefano Olivieri Pennesi Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Avv. Gianpaolo Carretta Cassazionista

Dott. Angelo Summa Segretario Generale Spi Cgil Basilicata

Conclude:

Marcello Pittella Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata

Modera Pasquale De Luise

A seguire ore 19:00 rappresentazione teatrale “Bianco”

testi e regia di Anna Lucia Ceraldi

Compagnia Teatrale “Oreventuno” di Tito Scalo.