“Morti bianche – una crepa nella nostra democrazia”, a Spinoso il 28 settembre

Le chiamano “morti bianche”, ma non lo sono mai; sono tragedie inaccettabili per un Paese che si definisce civile e democratico, che non può permettersi di avere tutte queste morti sul lavoro.
Se ne discuterà a Spinoso, domenica 28 settembre nel salone del Consiglio Comunale Palazzo Ranone – ore 17:00
Parteciperanno:
Lino De Luise Sindaco di Spinoso
Marco Zipparri Sindaco di Marsicovetere
Dott. Stefano Olivieri Pennesi Dirigente Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Avv. Gianpaolo Carretta Cassazionista
Dott. Angelo Summa Segretario Generale Spi Cgil Basilicata
Conclude:
Marcello Pittella Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata
Modera Pasquale De Luise
A seguire ore 19:00 rappresentazione teatrale “Bianco”
testi e regia di Anna Lucia Ceraldi
Compagnia Teatrale “Oreventuno” di Tito Scalo.