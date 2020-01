Morte di un tifoso della Vultur Rionero. Arrestate 25 persone: alla guida dell’auto un 30enne tifoso del Melfi

Sono 25 le persone arrestate dalla Polizia dopo i fatti accaduti nei pressi della stazione ferroviaria di Vaglio Basilicata, dove ha perso la vita Fabio Tucciariello, 39enne di Rionero in Vulture, investito da un’auto con a bordo tre tifosi del Melfi. In manette sono finiti 24 tifosi della Vultur Rionero. Inizialmente erano stati posti ai domiciliari, ma in nottata la decisione del magistrato di turno di trasferirli in carcere, alle ore 5 di questa mattina. L’altro arrestato è invece un 30enne tifoso del Melfi, che era alla guida dell’auto, una Fiat Punto, che ha investito ed uccido Tucciariello. Gli arresti sono il frutto di un lavoro senza sosta della Polizia, che dopo ore di interrogatorio in Questura ha proceduto agli arresti. Secondo un prima ricostruzione, ci sarebbe stato prima un incrocio tra le due tifoserie su una stazione di servizio della Potenza-Melfi, poi un secondo incontro a Vaglio Scalo. Restano ricoverati al “San Carlo” di Potenza due tifosi della Vultur feriti: uno, grave, in sala rianimazione, l’altro, piantonato dai Carabinieri, in traumatologia. Altri due tifosi feriti sono stati dimezzi dopo essere stati ascoltati dalla Polizia.

FONTE: MELANDEONEWS