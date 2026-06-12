Monteverde e Bangui verso il gemellaggio: IRHAfrica promotrice dell’iniziativa, Monaco Consulting partner operativo

Monteverde e Bangui compiono un importante passo verso la costruzione di un rapporto di cooperazione internazionale. È stato infatti predisposto un Protocollo d’Intenti finalizzato all’istituzione di un gemellaggio tra il comune irpino e la capitale della Repubblica Centrafricana.

L’accordo nasce dalla volontà condivisa di rafforzare i legami tra le due comunità attraverso i valori della pace, della solidarietà, del dialogo interculturale e dello sviluppo sostenibile. Le amministrazioni coinvolte riconoscono il ruolo fondamentale degli enti locali nel promuovere la cooperazione tra i popoli e favorire percorsi di crescita condivisa.

Determinante per l’avvio del percorso è stata l’azione di IRHAfrica, promotrice e principale artefice dell’iniziativa, che ha favorito il dialogo istituzionale tra le parti e lavorato alla costruzione delle condizioni necessarie per l’avvio del gemellaggio. Al suo fianco opera Monaco Consulting Srl, che svolge il ruolo di partner tecnico e braccio operativo del progetto, curandone gli aspetti organizzativi, relazionali e di coordinamento.

Tra gli elementi simbolici che caratterizzano l’iniziativa vi è la migrazione della Cicogna Nera, specie che collega idealmente il territorio di Monteverde al continente africano e che viene individuata come emblema naturale di unione, fratellanza e dialogo tra culture diverse.

Il protocollo trae origine dalla proposta di gemellaggio avanzata nell’ambito delle iniziative di cooperazione tra Italia e Repubblica Centrafricana e dalla successiva adesione di principio espressa dalla Città di Bangui. L’obiettivo è costruire un partenariato istituzionale stabile, fondato sulla reciprocità e sull’amicizia tra le due comunità.

Numerosi gli ambiti di collaborazione individuati: cultura e valorizzazione del patrimonio, istruzione e formazione, politiche giovanili, cooperazione istituzionale, tutela dell’ambiente, biodiversità, sviluppo sostenibile, innovazione sociale, energia, turismo responsabile, protezione civile e iniziative di cooperazione internazionale.

Per raggiungere questi obiettivi saranno promossi scambi istituzionali, visite ufficiali, incontri tecnici, programmi educativi e culturali, oltre a collaborazioni tra scuole, associazioni e organizzazioni della società civile. Le parti intendono inoltre individuare progetti comuni da candidare a finanziamenti nazionali, europei e internazionali.

Il documento prevede anche la possibile costituzione di un Comitato di Coordinamento incaricato di preparare le attività necessarie alla successiva sottoscrizione dell’Accordo di Gemellaggio vero e proprio.

Il Protocollo d’Intenti rappresenta una dichiarazione di volontà politica e istituzionale e non comporta obblighi finanziari o giuridici vincolanti. Costituisce però la base per l’avvio di una collaborazione destinata a rafforzare i rapporti tra Monteverde e Bangui, favorendo scambi culturali, sociali e istituzionali e creando nuove opportunità di crescita per entrambe le comunità.

L’iniziativa assume inoltre un particolare valore strategico perché nasce da una visione condivisa di cooperazione internazionale promossa da IRHAfrica e sviluppata attraverso il supporto operativo di Monaco Consulting Srl. Un modello di collaborazione che punta a trasformare il dialogo tra territori in progetti concreti, capaci di generare sviluppo, inclusione e nuove opportunità di crescita reciproca tra Europa e Africa.