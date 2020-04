Moliterno: il 27 aprile cessa la zona rossa e con l’attività di screening effettuati 1.000 esami

Send an email





Moliterno domani cessa di essere zona rossa e si chiude oggi anche la tre giorni di Campagna Screening.

Pubblichiamo le comunicazioni ufficiali del Comune di Moliterno sul proprio profilo Facebook:

Con la cessazione della zona rossa istituita con ordinanza regionale n.7 del 17/03/2020 e successivamente prorogata con ordinanze n.14 del 03/04/2020 e n. 17 dell’11 aprile 2020, fino al 26 aprile 2020, da domani, 27 aprile 2020, si interrompono le restrizioni sul divieto di allontanamento dal territorio comunale e il divieto di accesso nel territorio comunale SOLO per quei lavoratori le cui attività sono ricomprese nell’allegato 1, 2 e 3 del DPCM del 10/04/2020.

Gli stessi sono tenuti al rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali.







Per TUTTI GLI ALTRI restano in vigore le restrizioni (tra cui il divieto di allontanamento dal paese) e le misure di contenimento nazionali e regionali fino al 03 maggio 2020. Sono possibili solo alcune deroghe previste dal dpcm del 10 aprile 2020, sempre rispettando le misure di distanziamento sociale.



E’ di fondamentale importanza rispettare al massimo queste restrizioni in quanto, nostre inadempienze, vanificherebbero tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. Non ci è consentito rischiare, non possiamo permettercelo, dobbiamo continuare ancora a rispettare le misure di contrasto al Covid-19 e osservare il distanziamento sociale, sono le nostre uniche armi di difesa contro il nemico invisibile che purtroppo ancora è presente tra noi. Restiamo a casa.

Si chiude l’ultima giornata di ATTIVITA’ DI SCREENING che porta il numero complessivo di esami effettuati a 1.000. I primi 470 tamponi analizzati hanno dato esito negativo, i risultati degli altri 530 saranno forniti entro 48 ore. Inoltre entro la fine della prossima settimana avremo anche gli esiti dei test sierologici. Ringraziamo nuovamente tutti coloro che a vario titolo hanno consentito di realizzare tale indagine.

Venerdì abbiamo intervistato il Direttore Generale dell’ASP dott. Lorenzo Bochicchio: