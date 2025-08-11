“Moles Aeterna” si fa in tre: Grumentum, Moliterno e Aliano. Torna la rassegna ideata 30 anni fa dal gruppo folk “U Cirnicchiu”

Il folklore del mondo nelle piazze lucane. La 28esima edizione della Rassegna Internazionale del Folklore “Moles Aeterna” varca i confini di Moliterno e si fa in tre: 12 agosto a Grumento Nova (tra le antiche mura del teatro della città romana di Grumentum), 13 agosto a Moliterno e il giorno successivo ad Aliano.

Tre serate di musica, canti, tradizioni popolari, con gruppi provenienti da Cile, Honduras, Messico e Italia. Al timone della complessa macchina organizzativa che prevede la permanenza e l’ospitalità per i gruppi esteri per più di una settimana a Moliterno, è sempre l’Associazione “Laboratorio Teatro Popolare Gruppo Folk Moliterno A.P.S.” che porterà sul palco anche l’sperienza pluriennale del suo gruppo folk, “U Cirnicchiu”.

“Moles Aeterna” nasce esattamente 30 anni fa con motivazioni e prospettive che negli anni si sono adattate ai cambiamenti sociali e culturali, ma che hanno sempre mantenuto la loro essenza: offrire uno spaccato della cultura popolare e contadina lucana confrontandosi con le culture e le tradizioni popolari di altri Paesi e di altri Continenti, e proporre la conoscenza e l’immagine della Regione Basilicata, con una manifestazione-evento di respiro internazionale, con l’ambizione di contribuire alla promozione del turismo culturale e al turismo delle “Radici”.

Oltre alle tre serate di gala, il programma della Rassegna prevede anche un pre-opening con la presentazione dei gruppi e lo scambio di doni con le autorità, lunedì 11 agosto alle ore 18:00 a Moliterno, mentre domenica 10 agosto verrà celebrata la Santa Messa “Coltiviamo la pace e la non violenza”, alle ore 11:00 nella Chiesa Madre “Santa Maria Assunta” di Moliterno.

Moles Aeterna” è stato riconosciuto sia dal CIOFF (Consiglio Internazionale delle Organizzazioni dei Festival del Folklore e delle Arti Tradizionali) come International Festival”, sia come “Iniziativa di promozione del patrimonio culturale intangibile demo-etnoantropologico”.