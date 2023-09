Missanello: istituzione Scuola dell’Infanzia

“Accolgo con soddisfazione e particolare emozione, la notizia dell’istituzione della scuola dell’infanzia a Missanello. Oggi è un giorno importante per la nostra comunità”. Lo dichiara in una nota il primo cittadino Filippo Sinisgalli.

“Dopo una lunga battaglia di diversi anni si è arrivati a raggiungere un obiettivo straordinario per Missanello, un riconoscimento che permette a tante famiglie e nostri bambini di poter svolgere il percorso scolastico primario nel nostro comune”, spiega il sindaco. “ Non sono affatto un numero irrisorio i bambini sotto i tre anni presenti a Missanello”, rende noto Sinisgalli, “ragione che ci ha spinti, alla luce delle nuove norme sul dimensionamento scolastico, a richiedere l’istituzione del plesso dell’infanzia”

La neonata scuola farà parte dell’Istituto Comprensivo di Sant’Arcangelo, la quale, come da delibera di Giunta regionale sul piano di dimensionamento scolastico, andrà a rafforzare la rete dei plessi scolastici lucani con altri comuni interessati.

“Erano ben dieci anni che mancava una scuola dell’Infanzia nel nostro comune, e per questo che oggi siamo certi che si apre una nuova fase per Missanello. La costruzione di un plesso per l’infanzia in un piccolo comune come il nostro, rappresenta sicuramente un faro nella lotta allo spopolamento e un incremento serio alle nascite. Ogni giovane che cresce e si forma nella nostra comunità è una speranza per il futuro e una mente in più che contribuirà alla rinascita dei nostri piccoli borghi e della nostra regione”, conclude Sinisgalli.