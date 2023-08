Miss Universe Italy: la finale regionale Basilicata 2023 il 2 settembre a Brienza

Il Concorso Internazionale di bellezza Miss Universe Italy 2023, finale Regionale Basilicata, verrà ospitato dalla cittadina di Brienza, Sabato 2 settembre con inizio alle alle ore 21,00 nel suggestivo scenario del Borgo Medioevale ai piedi del magnifico Castello Caracciolo, in Piazza Sedile.

Una serata di spettacolo che condurrà alla proclamazione di nuove reginette.

L’ organizzazione del prestigioso concorso sarà curata dall’agenzia LINO’S PRODUCTION – Moda e Spettacolo di Lino Miraldi, con il patrocinio del Comune di Brienza e dalla Pro Loco “Brienza Città d’Arte”.

Sulla passerella di BRIENZA si sfideranno le finaliste per il titolo conducendo la squadra della Basilicata alla finale Nazionale, che si disputerà in Puglia, dal 2 all’8 ottobre nella scenografia di “Villa Smeraldo” a Canosa.

Si tratta di uno dei Concorsi più importanti del mondo, che vedrà le finaliste Italiane in America centrale, sulla Costa del Pacifico ad El Salvador, il 18 novembre 2023, all’assegnazione del titolo assoluto di Miss UNIVERSE.

La giuria presieduta dal primo cittadino di Brienza, Antonio Giancristiano e dalla Giornalista Carmen De Rosa, avrà una compagine di giurati d’eccezione, costituta da personalità del mondo Accademico, dell’imprenditoria e delle istituzioni.

La serata sarà condotta da due bellezze lucane la giovane attrice Claudia Torchia, già Miss Universe Basilicata 2020 e la modella Manuela Matera, gìà Miss Italia Basilicata 2014 , con ospiti del mondo della moda e dello spettacolo.

Nell’ambito del Concorso la bellezza delle Miss verrà esaltata dalle acconciature del Team “New Look di A. Quagliano” e dagli abiti da Sposa, con cui le concorrenti sfileranno, preparati per loro dall’Atelier “Moon Flowers” che vestirà anche l’attrice Claudia Torchia, protagonista sella prossima serie di “Don Matteo”, e la modella Manuela Matera.

Gli spettatori presenti, assisteranno all’esibizione di due talenti assoluti della musica, la cantante Kristinne Pastore e la violinista Helena Caminiti, non si escludono altre sorprese.

“Sarà una serata all’insegna della bellezza – dichiara il Responsabile regionale Lino Miraldi – vedrà in passerella le concorrenti selezionate nel casting precedente , una bella serata ancora estiva che ravviverà il Borgo Lucano, queste manifestazioni hanno l’obiettivo di attrarre nuovi turisti e nuovi turismi . La vetrina internazionale di Miss Universe è il palcoscenico ideale per far conoscere e promuovere la bellezza del centro Lucano di Brienza, ma anche di promuovere tutto il territorio della Basilicata e delle aree confinanti Campane, una vetrina per tante realtà che operano nei vari campi dell’imprenditoria, le cui immagini scorreranno su uno schermo nel corso della serata. L’obbiettivo è certamente quello si promuovere nuovi giovani talenti, con l’attenzione al territorio da cui le giovani promesse sono provenienti. Il mio riconoscimento, va a tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione dell’evento”.

Va precisato che le concorrenti hanno già conseguito nelle precedenti serate fasce prestigiose di sponsor importanti, che danno il diritto di partecipazione alle finali nazionali . Nel corso della serata verranno assegnate nuove fasce di riconoscimento : Miss città di Brienza – Miss Antica Filanda De Rosa – Miss Moon Flowers – ed altre. Le prime tre finaliste, a pari merito, parteciperanno alla finale Nazionale.