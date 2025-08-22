Miss Universe Italy Basilicata – la finale 2025 a Marsico Nuovo

La finale del Concorso di bellezza per la scelta di MISS UNIVERSE ITALY BASILICATA 2025, alla sua terza edizione in Basilicata, con una selezione anche nel capoluogo lucano, si è svolta il 20 agosto nella città di Marsico Nuovo (PZ), avamposto della Val d’Agri, con il patrocinio del Comune di Marsico Nuovo.

La kermesse, estremamente contemporanea, unisce la tradizione alla ricerca del bello e alla promozione del territorio.

Hanno partecipato 16 ragazze in gara, tutte bellissime, preparate e dotate di charme ed eleganza, in grado di offrire uno spettacolo unico ai numerosi spettatori. La presenza di un vasto pubblico ha reso l’evento ancora più emozionante.

Sono state elette tre candidate, che parteciperanno di diritto alla finale per l’Italia, a San Ferdinando di Puglia (BA) e sono:

– Silvia Possidente, di Possidente (PZ), a cui è stata conferita anche la fascia di MISS BASILICATA ;

– Noemi Pirozzi di Quagliano( NA)

– Federica Russo, di Melfi (PZ).

La manifestazione è stata ospitata all’interno dello Storico Palazzo “La Cava”, al centro della città, curata dall’associazione culturale e ricreativa LINO’S PRODUCTION del Dott. Lino Miraldi, esclusivista del format per la regione Basilicata, con la collaborazione della famiglia Azzato, proprietari del palazzo, che ha ospitato l’evento.

Registrata una grande partecipazione di pubblico che ha restituito brillantezza alle varie location del palazzo, in cui si snodava il red carpet, dal Salone fino all’ampio terrazzo in cui erano collocati posti a sedere per godere a pieno la manifestazione. Le ragazze si sono esibite in diversi défilé sotto gli sguardi del pubblico attento, esibendo presenza scenica nelle diverse mise, dal costume da bagno ai capi in pelle e scamosciati del brand “Aris la Pelle” dello stilista lucano Rocco Albano, infine indossando eleganti abiti da sera.

Per le varie performance, sono state valutate tutte le abilità, comprese le capacità comunicative e di espressione di giudizio attraverso le domande poste dai membri della giuria, al fine di individuare la ragazza con la preparazione più adeguata.

Il concorso punta i riflettori su personalità, stile ed eleganza, affidando la selezione a una giuria altamente qualificata, con l’arduo compito di stabilire la scelta delle candidate più idonee a rappresentare la Basilicata. La giuria composta da professionisti di alto livello, tra cui il primo cittadino di Marsico Nuovo, Massimo Macchia, la ex Miss Universe Basilicata Manuela Matera, il neurologo di chiara fama dott. Enrico Volpe, la Giornalista Carmen De Rosa, il dott. Domenico Sabatino, Personal Financial Advisor; Angelica Morgillo, Miss Universe Preliminary 2025, ed un giovanissimo imprenditore Lucano, Vincenzo Orlando.

Attraverso una selezione accurata, sono state scelte le Miss che parteciperanno alla competizione nazionale rappresentando la propria regione di appartenenza. In linea con la finalità della competizione nazionale per la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l’Italia alla finale di MISS UNIVERSE, si è cercato di individuare caratteristiche di eleganza e un’immagine nuova, fresca ed espressiva, e che fossero in grado di dimostrare autenticità, credibilità e capacità di intrattenere il pubblico.

Saranno quindi venti le finaliste che si contenderanno il titolo. Per la realizzazione della manifestazione sono state coinvolte imprese private del territorio, tra cui BCC Montepruno, Vetreria Meliante, Antica Filanda De Rosa, Aris La Pelle, Intimo Sotto Sopra, Palazzo La Cava Fam. Azzato, New Look A. Quagliano, Opus Ius a.t.p., Agriturismo VIGNOLA, Eni spa, Lounge bar Angelino, Bar Europa Marsico N., Concessionaria Renault e Dacia f.lli Langone.

Il look delle Miss è stato reso ancora più affascinante dalle acconciature dell’hair stylist Angela Quagliano di Sassano (SA). L’audio-visivo è stato curato da Raffaele Grieco, il DJ Ferdinando Massanova per la musica e impianto luci ,

mentre le riprese fotografiche ufficiali sono state affidate al fotografo Emanuele Navazio. Ulteriori shooting fotografici sono stati eseguiti dal fotografo materano Nunzio Cancelliere.

Di particolare rilievo la scenografica Mostra d’Arte dedicata alla “bellezza femminile” allestita nell’ipogeo del palazzo, dall’artista di fama nazionale Beatrice Summa, nell’antico frantoio,tra le enormi macine in pietra e gli utensili per la conservazione delle olive e dell’olio. patrimonio di grande valore storico.

Nel corso della manifestazione, si è esibita la giovanissima Maria Carmela Calicchio, di soli 11 anni, capace di interpretare brani di grandi celebrità, spaziando tra Annalisa, Giorgia fino a Mina. Una voce strepitosa che sta crescendo insieme al concorso di Miss Universe Italy-Basilicata.

La dott.ssa Francesca Graziadei in rappresentanza del Palazzo La Cava ha espresso i suoi ringraziamenti per l’organizzazione ai Signori Antonio e Donato Dagrosa, Mario Fiore, Massimo Caprio, ed all’ amministrazione del Comune di Marsico Nuovo, al Sindaco Massimo Macchia per l’estrema disponibilità, alla Societá Firm Service Srl per aver curato l’allestimento delle sale, e la cittadinanza di Marsico Nuovo per il caloroso contributo di presenze e partecipazione.

MISS UNIVERSE è una organizzazione globale e inclusiva che celebra le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo.

Prima della finale tutti possono contribuire ed esprimere la propria preferenza on Line. Votare è semplice sulla piattaforma ufficiale , si può indicare la concorrente preferita di Miss Universe Italy 2025, seguendo e condividendo questo link: https://missuniverseitaly.choicely.link/. naturalmente facciamo il tifo per la Miss Univese Italy Basilicata, il voto resterà aperto fino a mercoledì 27 Agosto.

La competizione Miss Universe Italy elegge la candidata che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale, per l’Italia si concluderà il 31 agosto a San Ferdinando di Puglia, a Villa Cafiero, dove verrà eletta Miss Universe Italy 2025, che rappresenterà il nostro Paese alla finale mondiale in Thailandia nel mese di Novembre.

Carmen De Rosa