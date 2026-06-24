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Miss Universe Italy 2026 a Villa d’Agri la prima selezione

Foto di Redazione Redazione
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Sabato 27 giugno ore 22.00 c/o SOTTOSOPRA in via Roma 1 di Villa D’Agri (Potenza) è in programma la prima selezione di Miss Universe Italy Basilicata, la fase regionale del più famoso concorso di bellezza al mondo. La madrina della serata sarà l’Attrice di Tito Scalo Claudia Torchia (Miss Universe Basilicata 2020 – nella foto).
Sono aperte le iscrizioni gratuite sul sito www.missuniverseitaly.net per partecipare alle selezioni del Concorso Miss Universe Italy 2026.
Anche quest’anno l’Associazione Culturale e Ricreativa Lino’s Production diretta da Lino Miraldi esclusivista del Concorso Miss Universe Italy per la regione Basilicata, è impegnata nella realizzazione delle selezioni su tutto il territorio regionale.
Miss Universe,  insieme ai mondiali di Calcio e alle Olimpiadi, è tra le competizioni internazionali più prestigiose al Mondo. Nato in California nel 1952, il concorso è giunto alla 75^ edizione.
Miss Universe è in assoluto il concorso più seguito in tv e sui Social con 600 milioni di telespettatori, 15 milioni di follower su Facebook e 7 milioni su Instagram.
Miss Universe Italy è la competizione che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale che si terrà a novembre in San Juan di Puerto Rico.
Ogni regione dopo varie selezioni elegge le sue rappresentanti che poi il 30 agosto a San Ferdinando di Puglia si contenderanno il titolo di Miss Universe Italy 2026.
Carisma, personalità e self-confidence saranno determinanti per affrontare ogni step: ogni concorrente dovrà dimostrare autenticità, credibilità e grazia. Non resta che iscriversi, inviare correttamente la propria candidatura a partecipare e prepararsi a vivere, in ogni caso, una esperienza fuori dal comune.
Per tutte le info trovi su instagram la pagina @muit.basilicata – info 3297038620
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